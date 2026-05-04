报税2026︱277万份报税表今发出 6.4前须递交 网上报税可延长1个月

【报税2026/交税】税务局今日（5月4日）举行记者会，介绍填报2025/26年度税表事宜，并简报税收情况。2025/26年度税务局整体税收约4583亿元（临时数字），较上年度的3745亿元增长约22%。主要原因是印花税大升逾六成至1026亿元，多收约387亿元；利得税亦升两成至2126亿元，多收约349亿元。

局方提醒纳税人准时递交报税表

同时，税务局今日起发出277万份个别人士报税表，当中包括185万份纸张报税表及92万份电子报税表。一般人士须于6月4日或之前递交、经营独资业务人士须于8月4日或之前递交。选择网上报税者可自动获延期一个月，局方促请纳税人准时递交报税表，亦鼓励纳税人改用网上报税。

另外，税务局于昨日起实施首阶段强制性利得税电子报税，受全球最低税制度涵盖的跨国企业集团，必须以电子方式提交自2025/26课税年度起的利得税报税表。

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税务局局长陈施维表示，税收增多主要是因为多项税收同时增加。第一，发出税单数量和纳税人数增多，且纳税人入息亦有增幅，故薪俸税有增加。利得税方面，有利润可交利得税的公司数目和公司利润亦见升幅。至于印花税亦显著上升，他指一方面是楼市平稳而成交量增加；另一方面，股票印花税主要来自上市股票交易，而港交所每日的股票成交量显著上升，25/26年度比起24/25年度升幅超过50%。

不过，税务局预期在2026/27年度，整体税收预算会下降0.7%至4,551亿元，其中预期利得税及印花税均将分别下跌1%及2%。陈施维解释，有关来年的估算主要基于2月《财政预算案》公布时的经济状况推断。他指，政府一般在年初时以较谨慎方式估计来年税收，强调接下来纳税人提供的税表资料，从中亦可反映来年经济或市场对经济前景的看法，届时才可作更加准确估算。

被问到政府宣布宽免大埔宏福苑业主和居民2025/26课税年度的应缴税款，陈施维表示，宏福苑居民或业主应如常填写报税表，包括有关年度的收入及他们的免税额、扣税等资料，但他们25/26年度无需交税。至于有关宽免对税收影响，他直言目前无法估算，需等待居民、业主填交报税表后才能计算。

记者 赵克平

摄影 刘骏轩