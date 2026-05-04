对冲基金Segantii涉近900万元内幕交易 创办人及交易员等否认控罪受审

对冲基金Segantii Capital Management涉嫌于2017年6月中执行内幕交易，出售及沽空170万股思捷环球控股股份，涉及约893万港元。创办人Simon Sadler和时任交易员Daniel La Rocca连同Segantii一同被证监会起诉，今日在区域法院各否认1项内幕交易罪受审。控方开案陈词指，专家分析Simon Sadler及Daniel La Rocca 2人在公众知情前抢先放售股份，从是次交易中获益约160万至170万港元。

案中交易员得悉思捷环球股份将被大手抛售内幕消息

控方由御用大律师Sarah Clarke等代表，辩方则由御用大律师Clare Montgomery等代表。Sarah Clarke今于开案陈词中指，56岁首被告Simon Sadler创办Segantii Capital Management Limited，身兼投资总监；42岁次被告Daniel La Rocca则为时任交易员；Segantii Capital Management Limited案发时资产净值约值20亿美元，相等于约156亿港元。

2017年6月14日晚上，美林远东时任交易员Tony Psarianos两度致电Daniel La Rocca探盘，以了解Segantii可有意购买思捷环球控股股份，透露了交易规模等。Daniel La Rocca因此得悉内幕消息，知道美资基金Lone Pine Capital打算大手抛售百份之10.6思捷环球控股股份。当时公众无从得知此事，根据供求定律，若市场得悉必然会对思捷环球有负面影响，造成股价下跌。

42岁次被告Daniel La Rocca。陈浩元摄

公众知情前7度出售及沽空涉案股份获利约170万元

Sarah Clarke指出卖方探盘寻找潜在投资者，并探索交易价格及规模期间，双方须采取「绕过职能分隔制度（Wall crossing procedure）」，须保密并限制相关交易直到内幕消息公开为止。Tony Psarianos代表美林远东为Lone Pine向Daniel La Rocca探盘时，双方没有采取任何绕过职能分隔制度措施，惟Simon Sadler及Daniel La Rocca 2人必然知悉Tony Psarianos乃内幕人士，涉案消息属内幕消息。

Sarah Clarke续指然而Daniel La Rocca随即告知Simon Sadler，2人3小时后七度出售及沽空思捷环球控股股份，以每股5.25元出售157万股思捷环球控股，再以每股5.23元沽空13.2万股思捷环球控股，共涉及约893万港元。Lone Pine翌日以每股4.68港元出售思捷环球控股股份，思捷环球控股股价因此持续下跌。控方专家分析Simon Sadler及Daniel La Rocca 2人在公众知情前抢先放售股份，从是次交易中获益约160万至170万港元。

案件编号：DCCC731/2024

法庭记者：陈子豪