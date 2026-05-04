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宏福苑大火｜政府宣布寛免受灾业主及居民25/26年度税款 税局提醒 : 仍要如常报税

社会
更新时间：16:35 2026-05-04 HKT
发布时间：16:35 2026-05-04 HKT

​政府今日（4日）宣布将宽免大埔宏福苑业主及居民2025／26课税年度的应缴税款，以减轻受火灾影响人士的经济负担。连同政府去年12月公布的税务宽免，宏福苑业主及居民的2024／25课税年度的应缴税款余额及2025／26课税年度的税款将获宽免。

政府于去年12月宣布宽免受影响业主及居民2024／25课税年度的应缴税款余额，以及2025／26课税年度的应缴税款，换言之他们无需缴交就2024／25课税年度发出的税单。政府亦为受影响业主及居民代缴地租，以及宽免因火灾而不能使用住宅的差饷。

税务局局长陈施维表示，宏福苑居民或业主应如常填写报税表，但他们25/26年度毋须交税。刘骏轩摄
税务局局长陈施维表示，宏福苑居民或业主应如常填写报税表，但他们25/26年度毋须交税。刘骏轩摄
宏福苑居民或业主须如常填写报税表，包括有关年度的收入 及他们的免税额、扣税等资料，惟毋须交25/26年度税款。
宏福苑居民或业主须如常填写报税表，包括有关年度的收入 及他们的免税额、扣税等资料，惟毋须交25/26年度税款。

税务局将于今年第三季向上述人士发出个别人士报税表，以评核2026／27课税年度的暂缴税款。

税局: 要如常报税  惟毋须交25/26年度税款  暂未估算对税收影响

被问到政府宣布宽免大埔宏福苑业主和居民2025/26课税年度的应缴税款，税务局局长陈施维在今午的记者会上表示，宏福苑居民或业主应如常填写报税表，包括有关年度的收入 及他们的免税额、扣税等资料，但他们25/26年度毋须交税。至于有关宽免对税收影响，他直言目前无法估算，需等待居民、业主填交报税表后才能计算。

相关新闻：宏福苑五级火｜政府宣布寛免受影响业主及居民税款 代缴地租免交差饷、水费及排污费

 

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