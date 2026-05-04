Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜政府宣布受灾业主及居民 2025/26年度应缴税款可获宽免

社会
更新时间：13:54 2026-05-04 HKT
发布时间：13:54 2026-05-04 HKT

​政府今日（4日）宣布将宽免大埔宏福苑业主及居民2025／26课税年度的应缴税款，以减轻受火灾影响人士的经济负担。连同政府去年12月公布的税务宽免，宏福苑业主及居民的2024／25课税年度的应缴税款余额及2025／26课税年度的税款将获宽免。

政府于去年12月宣布宽免受影响业主及居民2024／25课税年度的应缴税款余额，以及2025／26课税年度的应缴税款，换言之他们无需缴交就2024／25课税年度发出的税单。政府亦为受影响业主及居民代缴地租，以及宽免因火灾而不能使用住宅的差饷。

税务局将于今年第三季向上述人士发出个别人士报税表，以评核2026／27课税年度的暂缴税款。

相关新闻：宏福苑五级火｜政府宣布寛免受影响业主及居民税款 代缴地租免交差饷、水费及排污费

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
00:55
湾仔酒店美籍妇堕楼亡 砸中大堂女住客昏迷送院 玻璃碎另伤4人
突发
5小时前
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
01:18
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
9小时前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
00:52
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
5小时前
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
18小时前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
2026-05-03 11:23 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
9小时前
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
影视圈
6小时前
25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适
01:24
25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适
影视圈
3小时前
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
20小时前