宏福苑大火｜政府宣布受灾业主及居民 2025/26年度应缴税款可获宽免

​政府今日（4日）宣布将宽免大埔宏福苑业主及居民2025／26课税年度的应缴税款，以减轻受火灾影响人士的经济负担。连同政府去年12月公布的税务宽免，宏福苑业主及居民的2024／25课税年度的应缴税款余额及2025／26课税年度的税款将获宽免。

政府于去年12月宣布宽免受影响业主及居民2024／25课税年度的应缴税款余额，以及2025／26课税年度的应缴税款，换言之他们无需缴交就2024／25课税年度发出的税单。政府亦为受影响业主及居民代缴地租，以及宽免因火灾而不能使用住宅的差饷。

税务局将于今年第三季向上述人士发出个别人士报税表，以评核2026／27课税年度的暂缴税款。

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