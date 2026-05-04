16岁印度裔男生阻港铁车门关闭 精神报告指不适合答辩亦不建议监护令 法官下令无条件释放

16岁印度裔男学生去年10月于港铁湾仔站，用手挡车门阻碍关闭，因而被控一项刑事损坏罪及一项交替控罪、干扰列车车门罪。法庭早前为涉案男生索取精神科报告，显示他不适宜答辩， 但裁定他曾作出涉案行为。案件今于东区法院判刑，因法庭再次为男生索取的精神科及社署报告不建议作任何监护令或治疗令，裁判官郑润聪遂依例下令无条件释放。

被告TILANI Aryan M，被控于2025年10月18日在港铁湾仔站往柴湾方向的港铁车厢内无合法辩解而损坏属于香港铁路有限公司的港铁11号列车163号车厢A1门，意图损坏该财产或罔顾该财产是否会被损坏；及干扰上述列车车门。

报告不建议判监护令或监管和治疗令

被告去年10月首度被带上庭，法庭为他索取的精神科报告显示他不适宜答辩，控方其后在聆讯中举证证明被告案发时曾用手阻挡车门关上，郑官裁定被告有作出涉案行为，并下令为被告索取2份精神科报告及1份社署报告。

惟报告不建议判处监护令或监管和治疗令，郑官遂依《刑事诉讼程序条例》第76条，下令被告无条件释放。

案件编号：ESCC2712/2025

法庭记者：王仁昌