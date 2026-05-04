MIRROR演唱会事故︱阿Mo索雇员补偿开审 视像作供称：到而家都喺医院接受治疗

男团MIRROR于2022年7月在红馆举行演唱会期间有巨型电视萤幕堕下，舞者李启言（阿Mo）遭压中受伤后入禀向前雇主舞馆有限公司申索雇员补偿，法庭早前在前雇主缺席聆讯下颁下「非正审判决」，裁定李启言胜诉。案件今早在区域法院就补偿金额事宜展开审讯，罗丽萍法官得知原本计划作供的李父在上月不幸离世，故法庭会采纳其证人供词的内容。李启言以视像作供，事发前的收入多以支票或银行自动转帐，亦会收到现金支付的工资，会使用部分现金后才存入银行。罗官将在6个月内颁下判词。

答辩方继续缺席下开庭评估补偿金额

罗官甫开庭指，法庭得知原本打算出庭作供的李启言父亲在上月25日不幸离世「The unfortunate passing of applicant’s father」，故法庭采纳李父早前的证人口供，当中主要包括李启言的伤势及事后的照顾情况，亦提及李启言因事故无法恢复原本的日常生活。

罗官另指，舞馆方仍然缺席是日审讯，惟舞馆方曾指派一名女士将法庭传递的文件归还予申请方的法律代表，舞馆方明显知道是次审讯，故下令在舞馆方的缺席下展开审讯。辩方透露，李启言会以视像作供，惟李启言曾接受手术治疗，作供时语速或较慢，望法院体谅。辩方另指，李启言曾在泰国及北京等地接受治疗，基于其身体状况，今日未能亲自出庭作供。

阿Mo李启言父亲李盛林牧师上月离世。

MIRROR于2022年于红馆举行演唱会期间有巨型电视萤幕堕下，李启言（阿Mo）遭压中受伤。

事前银行户口平均每月存入工资约6.3万元

李启言今透过视像作供，罗官基于其身体状况，批准李启言不用高举圣经宣誓，另由其母亲协助翻查文件。罗官引述其证人供词指，李启言在事发前几年从事舞蹈事业，主要收入依赖大量的工作量，不论舞台联络人或机构等大部分均以「口头」安排工作，收入多以支票或银行自动转帐收取，银行户口内的金额全部均是其赚取的收入，李启言确认。

罗官关注，李启言银行户口的金额在2022年8月突然有大额存入，李启言回应「我嘅印象中，我啱啱收到单演唱会人工」。罗官问及，李启言会否收到现金支付的工资时，李启言回应「我基本上储埋几日就会入返银行」。罗官续问，李启言会否在存入银行前使用了部分现金，李启言思索片刻后表示「唔排除会有」，惟强调「大部分我收到就会入银行」。罗官关注，李启言使用了多少收入中的现金时，李启言明言「唔记得详细啦」。

申请方引述李启言证人供词指，事故前银行户口的平均收入约6万3千元，而没有存入银行的现金收入大概有多少，李启言表示「唔系好记得」。

日常生活仍需受照顾 官鼓励续积极治疗

罗官提及，劳工处曾为李启言判伤，该评估证明书的病假到2025年6月18日，惟截至现在李启言的日常生活仍要受照顾，李启言确认「系，无错」。罗官关注，李启言在2025年6月18日至今仍需在医院接受治疗，李启言同意「到而家都系」。罗官在李启言作供后鼓励道「我见你而家一路接受治疗，情况有改善，你要继续积极努力」。

申请人为李启言，答辩方为舞馆有限公司。入禀状提及，李启言2022年7月28日案发时为「舞馆」的雇员，时年27岁，任职舞蹈员，当天在受雇工作期间受伤，案发前的每月平均收入约6.3万元。

案件编号：DCEC338/2024

法庭记者：黄巧儿