杏花邨16岁少年吸食太空油猝死 18岁友人认吸毒罪6月判刑

16岁少年去年7月倒卧杏花邨住所，送院抢救后不治。其18岁友人当晚曾前往死者住所，并与死者一起吸食俗称「太空油」的依托咪酯。涉案友人今于东区裁判法院承认吸食危险药物罪，辩方求情指被告受死者邀请到其家中吸食危险药物，其角色被动，而被告亦因案件而遭赶出校，并失去他最好的朋友、即死者，望法庭格外开恩。主任裁判官张志伟押后案件至6月1日判刑，以待索取感化及验尿报告，期间被告续准保释。

受邀上门付款与死者同吸食「太空油」

18岁被告梁卓铭，被控于2025年7月24日在香港吸食危险药物、即依托咪酯。

案情指，死者母亲当日发现死者在杏花邨住所内昏迷不醒，送院抢救后，当晚证实死亡。警方翌日拘捕被告，在警诫录影会面中，被告称他和死者因踢足球而认识了3年多，而当日凌晨他在死者邀请下，前往其住所内吸食依托咪酯，他当时给了死者500元，而死者则支付给一名身份不详、运送依托咪酯给他们的司机，两人其后一起吸食依托咪酯，而装载依托咪酯的烟弹事后已被他扔弃。

求情称角色被动事后遭赶出校并失好友

辩方求情时，指被告过去无案底，案发时他受到死者邀请，才到其家中吸食危险药物，其角色被动，而被告当时也饮了酒，欠缺理智判断下犯案。辩方称被告已受到严重惩罚，他不但遭赶出校，亦被原本所在的足球队革除，他更在案中失去他最好的朋友、即死者，望法庭格外开恩，以罚款形式处理。

官认为罚款不合适先索报告再考虑判刑

辩方又指，验尸报告显示死者有吸食其他危险药物，这与被告无关，希望法庭判刑时不会把死者因素纳入考虑。

张官今指，被告案发时与朋友一起吸食危险药物，其友人不幸离世，本案是针对被告，故判刑只会考虑被告的个案。惟张官认为罚款并不可取，考虑到被告年轻及无案底，现阶段先为被告索取感化报告和验尿报告，押后至6月1日再判刑。

案件编号：ESCC1918/2025

法庭记者：王仁昌