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涉分手后勒索人夫260万 情妇被裁定6罪成

社会
更新时间：11:33 2026-05-04 HKT
发布时间：11:33 2026-05-04 HKT

已婚男董事2021年发展婚外情，1年后因情妇要求购买保时捷汽车而分手。情妇之后涉嫌上传二人合照剪辑而成的影片到网上，更涉嫌勒索男董事共约260万元。情妇早前否认「在未获同意下披露个人资料」及勒索等6罪受审，今于西九龙法院（暂代区域法院）被裁定全数罪名成立。

45岁被告李燕林，报称任职美容师，否认4项「在未获同意下披露个人资料」罪及两项勒索罪。控罪指，被告于2022年5月15日至16日、6月5日至17日、9月27日至11月15日、以及2023年3月16日至27日，在香港未获资料当事人X的相关同意下，披露X的个人资料，即其姓名及显示其容貌的影像，意图导致X或其家人蒙受指明伤害；于2022年5月15日至30日以恫吓的方式作出不当要求，即要求X交出港币 60万元；及在2022年6月5日至17日以恫吓的方式要求X交出港币200万元。

案件编号：DCCC842/2023
法庭记者：雷璟怡

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