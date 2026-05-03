五一黄金周︱乱倒厨余被票控$3000 内地客理直气壮：交钱不就行了？ 议员促加强教育

五一黄金周，不少内地旅客访港首选不再是传统游客区购物，而是到西贡行山、露营，亲亲大自然。不过，有到访咸田湾的旅客未有遵守渔护署呼吁「自己垃圾自己带走」，更乱倒厨余被票控3,000元，其同行友人被记者问到宣传是否足够时，串爆回答「我觉得很可笑」，又反问「我交钱不就行了？他有没有权利不带走垃圾？有吗？有没有？」更理直气壮说「你可以叫警察来给他抓走！」

乱倒厨余被票控 内地客反问：交钱不就行了？

西贡区议员、新界东南立法会议员方国珊向《星岛头条》表示，今年五一已见相关部门派出「相信是历来最多的人手」到西贡郊游热点巡查，惟受制于离岛交通及人手，管理上仍遇挑战。她建议当局引入人工智能（AI）镜头加强监控，并探讨将营地外判予私人承办商管理。针对海洋生态，她支持将桥咀岛部分珊瑚繁殖范围划为海岸保护区，以保护珊瑚及海洋生物。

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吁政府加强宣传「文明旅游」

对于有露营人士乱抛垃圾被罚款、树木遭游客强行扯断破坏等，方国珊认为有关行为反映部分人的文化和保育水平及意识仍有待提升，又叹称「𠮶棵树断咗其实都几栖凉」。不过，她强调不能「一竹篙打一船人」，相信并非所有旅客皆缺乏公德心，指近日接触不少内地、外国游客及本地市民，大部分均具备环保意识，甚至有年轻游客将吃剩的苹果芯包好，带回西贡市中心才弃置。

方国珊相信加强教育是必须，而内地亦有相关的环境生态法规惩处违规者，「如果个别人士俾人影到，可能返到去（内地）都要受罚」。她建议特区政府应更主动宣传「文明旅游」，包括在内地社交平台小红书、海外网络平台等加强宣传，教导旅客正确生态旅游态度及本地法规。

方国珊指加强教育是必须，但相信并非所有旅客皆缺乏公德心。渔护署图片

方国「珊」撑桥咀岛珊瑚繁殖范围列保护区

就保护海洋生物和生态，方国珊表明支持将西贡桥咀岛一带珊瑚繁殖的范围列入海岸保护区。她强调，珊瑚区是鱼类等海洋生物的重要栖息地，须好好保护，又笑言「我个名都系『珊瑚』，方国珊当然要保护珊瑚」。她呼吁旅客和市民，享受大自然时须遵守「自己垃圾自己带走」及保护生态的共识。

记者：陈俊豪