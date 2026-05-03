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第五届「国际讼辩培训学会」国际会议 香港大律师公会薛日华：讼辩技巧助法院作正确裁决

社会
更新时间：16:31 2026-05-03 HKT
发布时间：16:31 2026-05-03 HKT

第五届「国际讼辩培训学会」 （IATC） 国际会议一连三日（1日至3日）在马来西亚槟城乔治市举行，吸引全球超过300位来自不同司法管辖区的法律界精英包括法官、大律师参与。香港大律师公会副主席、资深大律师薛日华在其中一场讨论环节发言时表示，大律师的讼辩技巧旨在协助法院作出正确裁决，所以务必保持客观，同时具有同理心及能够引起共鸣。

薛日华：讼辩必须客观

今年会议主题是「讼辩的艺术」，参与的法官、大律师等分别来自马来西亚、南非、澳洲、英国、新西兰、爱尔兰、苏格兰及香港，讨论共同关心的讼辩议题及如何提升法律执业者的讼辩能力。

薛日华在一场主题为《描述充满挑战的故事──道德及务实的具说服力敍述》的分组讨论发言，薛日华强调，大律师在发挥讼辩技巧时，必须全力以赴，但不宜过度演译。她强调讼辩要客观、中立、具同理心、当中发挥的情感能够引起共鸣，那才能协助法院。

霍兆刚、 高浩文、高丽莎法官出席

会议其他的分组讨论主题，还包括《在生成式人工智能时代下律师的批判思维》、《不断改变的专家证据景观》。香港大律师公会是本次会议的银赞助人；出席者还包括香港终审法院常任法官霍兆刚、 「国际讼辩培训学会」的多位行政委员会委员：香港高等法院原讼法庭法官高浩文、区域法院法官高丽莎、资深大律师张天任、大律师霍健明。香港大律师公会前主席兼资深大律师林孟达、资深大律师祈志、资深大律师潘熙、香港大律师公会名誉秘书兼大律师王永恺也参与支持。霍兆刚、高浩文及资深大律师张天任也有在会议中发言。

「国际讼辩培训学会」是在香港注册成立的一个非牟利组织，由世界各地的联属大律师公会及来自法律界的赞助者，共同协助营运及出谋献策，学会每两年举办一次的国际会议是讼辩培训界的盛事，过去先后在马来西亚、北爱尔兰、南非及香港召开，以提高讼辩水平及加强联系。

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