冷锋11日三连发 「立夏」在即仍降温？气象专家解构「迟转热」成因 下半年一关键点后显著变热

本港近日天气反复，天文台预料今日（3日）时分黄昏再有冷锋抵达，这将是4月下旬以来的第三道冷锋。周二（5日）便是二十四节气的「立夏」，象征夏季正式开始，面对连日降温，香港气象学会发言人、天文台前助理台长梁荣武解释，5月出现冷锋属正常现象，并预计随着「厄尔尼诺」逐渐形成，本港下半年气温将明显高于正常水平。

冷锋11日内三度影响 过去罕见

冷锋是指冷、暖气团交战的地方，当中以冷空气占上风，并往暖空气一方不断推进，最终取代暖气团原有位置，会导致气温稍为下降及可能有降水天气。根据天文台资料，一道冷锋于4月23日中午前后横过广东沿岸，随后的东北季候风于当日稍后为本港带来较凉的天气；另一道冷锋于4月29日下午横过广东沿岸地区，本港当日大致多云，间中有骤雨及几阵狂风雷暴。换言之连同今日（5月3日）的冷锋，11日之内有三道冷锋影响香港。

4、5月香港偶尔也受到冷锋影响，翻查资料，去年5月11日有一道冷锋早上横过广东沿岸，天文台气温于5月11日下降至全月最低的21度。但在短短不足两星期内连续有3道冷锋影响香港，属较为罕见，翻查过去十多年每月天气概况，皆没有类似例子。

冷锋周日黄昏抵港 梁荣武料强度一般

梁荣武表示，5月及6月出现冷锋属正常，并非反常现象，「冷锋在5、6月间中都会出现，问题在于冷空气的强弱」。他解释，从天文台的天气图可见，华北气压颇高，有利将内陆冷空气推向华南地区。

他又指，6月是香港雨量最多的月份，正因北方仍有冷空气南下到达沿岸地区，同时夏季季风亦开始在南中国海建立。冷暖空气在香港附近地区相遇或相撞，便会引发大雨、雷暴甚至落雹等恶劣天气。他强调，既然6月仍会出现冷暖空气交锋，5月有冷锋南下属合理，只是强度有别。

据天文台预测一道冷锋于周日黄昏时分杀到，料本港气温将于周一跌至21度，随后回升至23至24度，梁荣武认为是次这道冷锋「并非十分强，都未必低过20度」。

「立夏」前夕仍未转热？ 梁荣武：厄尔尼诺尚未成熟

至于天文台预测今年整体偏热，为何「立夏」前夕仍未明显转热？梁荣武解释，今年余下还有8个月，预计之后月份会更明显偏暖，主因是「厄尔尼诺」现象正在酝酿。「当厄尔尼诺成熟时，海洋海水会非常温暖，从而带动大气气温上升。目前这段时间厄尔尼诺现象尚未形成，所以气温未见显著异常上升」。他预计，今年下半年气温将较正常明显更暖。