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五一黄金周｜旅监局共接逾800旅行团登记访港 涉3万内地客 292团今日抵达

社会
更新时间：19:43 2026-05-02 HKT
发布时间：19:43 2026-05-02 HKT

五一黄金周长假期踏入第二日，截至今日（2日）下午2时，旅游业监管局共接获逾800个内地入境旅行团登记在劳动节黄金周假期（5月1日至5月5日）期间访港，涉及内地旅客约3万人次；当中292团在今日到港，涉及内地旅客约 12 000人次，整体秩序保持良好。

旅行团人流管理及旅游活动等安排整体维持良好

旅监局于劳动节黄金周期间每日均派员到较多内地入境旅行团旅客到访的主要入境口岸、热门旅游景点、注册商店及餐饮处所等巡查，协调入境旅行团的人流及行程。就今日巡查所见，旅行团的人流管理及旅游活动等安排整体维持良好。

旅监局主席林诗棋率领职员于热门旅游景点向旅客派发宣传单张。旅监局提供
旅监局主席林诗棋率领职员于热门旅游景点向旅客派发宣传单张。旅监局提供

旅监局在黄金周期间会加强巡查及执法力度，提醒持牌旅行代理商及导游必须严格遵守《旅游业条例》及《持牌人指令》的规定进行旅游活动，并严厉打击违规行为。旅监局亦会继续密切监察内地入境旅行团的人流管理及旅游活动情况，与业界及其他执法机关等相关单位保持紧密联络，确保内地入境旅行团的活动能有序及妥善进行，同时减低活动对个别社区的影响。

旅监局热线3698 5900的服务时间由早上9时至晚上6时，向有需要的团队旅客及导游提供协助。 

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