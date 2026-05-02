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六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖搅珠结果出炉 睇下幸运儿系咪你!

社会
更新时间：21:36 2026-05-02 HKT
发布时间：21:36 2026-05-02 HKT

发达机会又到 ! 史上最高奖金的六合彩今晚( 2日 )搅珠，马会估计头奖一注独中可得2.28亿元，创下历年最高彩金纪录。至晚上9时15分截止售票为止，总投注额逾4.14亿元，属历来第2高。不少市民今日把握最后机会，蜂拥到全港各区投注站「买个希望」，多个投注站逼满人。

今期搅出号码: 2、3、8、28、30、48，特别号码 : 9

马会网页显示，2016年3月1日的「六合彩40周年金多宝」，投注额突破4亿元大关，录得446,395,296元，属历来最高。

六合彩投注纪录亮点：

最高总投注额： 2016年3月1日（40周年金多宝），达446,395,296元。
第2高投注额： 2026年5月2日（50周年金多宝），投注额414,488,083元。

史上最高奖金的六合彩今晚( 2日 )搅珠。
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