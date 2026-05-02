六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖今晚搅珠 至晚上8时投注额破3.83亿 历来第3高

发达机会又到 ! 史上最高奖金的六合彩今晚( 2日 )搅珠，马会估计头奖一注独中可得2.28亿元，创下历年最高彩金纪录。截至晚上8时，总投注额已破3.83亿元，属历来第3高。不少市民今日把握最后机会，蜂拥到全港各区投注站「买个希望」，多个投注站逼满人。

今年2月21日的六合彩马年新春金多宝，头奖奖金达2亿元。该期六合彩的投注额超过4亿元，录得402,289,808元。马会网页显示，2016年3月1日的「六合彩40周年金多宝」，投注额突破4亿元大关，录得446,395,296元，属历来最高。而原本第三高投注额为2025年2月2日的六合彩新春金多宝搅珠，总投注额高达380,697,962元。

六合彩投注纪录亮点：

最高总投注额： 2016年3月1日（40周年金多宝），达446,395,296元。

第二高投注额： 2026年2月21日( 马年新春金多宝 )，投注额逾4.02亿元。

第三高投注额： 2026年5月2日（50周年金多宝）(至晚上8时)，投注额逾3.83亿元。

史上最高奖金的六合彩今晚( 2日 )搅珠。