铜锣湾恒生银行劫案｜六旬无业男持刀打劫10万不果 被控企图抢劫罪 押后6.30再讯

六旬男子本周四（4月30日）下午闯入铜锣湾怡和街恒生银行，持刀递纸欲打劫10万元现金，职员立即按警钟报警，男子事败后逃离现场，警方及时在怡和街与渣甸街交界拘捕。60岁无业男子被控一项企图抢劫罪，案件今在观塘裁判法院首次提堂。他暂时毋须答辩，裁判官丘国新把案件押后至6月30日于东区裁判法院再讯，以待警方进一步调查，包括查阅闭路电视片段，期间被告须还押候讯。

60岁男被告周献耀Sunny报称无业，他被控于2026年4月30日，在香港铜锣湾怡和街28号恒生银行铜锣湾分行，企图抢劫恒生银行有限公司。

案件编号：KTCC886/2026

法庭记者