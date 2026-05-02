铜锣湾恒生银行劫案｜六旬无业男持刀打劫10万不果 被控企图抢劫罪 押后6.30再讯
更新时间：13:44 2026-05-02 HKT
发布时间：13:44 2026-05-02 HKT
发布时间：13:44 2026-05-02 HKT
六旬男子本周四（4月30日）下午闯入铜锣湾怡和街恒生银行，持刀递纸欲打劫10万元现金，职员立即按警钟报警，男子事败后逃离现场，警方及时在怡和街与渣甸街交界拘捕。60岁无业男子被控一项企图抢劫罪，案件今在观塘裁判法院首次提堂。他暂时毋须答辩，裁判官丘国新把案件押后至6月30日于东区裁判法院再讯，以待警方进一步调查，包括查阅闭路电视片段，期间被告须还押候讯。
60岁男被告周献耀Sunny报称无业，他被控于2026年4月30日，在香港铜锣湾怡和街28号恒生银行铜锣湾分行，企图抢劫恒生银行有限公司。
案件编号：KTCC886/2026
法庭记者
最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜重温奇葩开奖结果 「数学家」看出搅珠规律 网民惊讶：咁巧合｜Juicy叮
2026-05-01 13:30 HKT
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
2026-05-01 10:55 HKT