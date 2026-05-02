天文台｜冷锋明日杀到！ 5.4最低气温21℃ 一日跌8℃ 下周四起连落4日雨

天文台预料现时位于华中的低压槽会在明日发展为一道冷锋并在稍后横过广东沿岸地区，该区会有骤雨及狂风雷暴。根据天文台的9天天气预报，下周一最低气温只有21度，按周日最高气温有29度计算，一夜之间跌8度。

天文台预计周日(5月3日)日间炎热，稍后骤雨增多及有狂风雷暴，气温介乎23至29度，吹南风3级，后转北风4级，间中5级。而随后一两日受东北季候风影响，广东沿岸天气稍凉，而高空扰动会为该区带来骤雨。根据天文台的9天天气预报，周一(5月4日)最低气温21度，最高气温26度，大致多云，早晚有几阵骤雨。日间部分时间天色明朗；周二(5月5日)气温介乎22至25度，大致多云，有几阵骤雨，吹东风4至5级。

天文台又预料，一股清劲的偏东气流会在下周中期影响华南沿岸。预料偏东气流会在下周后期逐渐被偏南气流取代，该区气温逐步回升。下周四(5月7日)最高气温已回升至28度，最低有24度，亦由周四起将连续下四日雨。周五(5月8日)及周六(5月9日)最高气温升至30度，周五部分时间有阳光。稍后有几阵骤雨。周六则大致多云，有几阵骤雨。日间短暂时间有阳光。

