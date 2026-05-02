北都｜粉岭绕道东段明早通车 料繁忙时间节省10分钟车程 宁汉豪：继续完善北都产业布局

粉岭绕道（东段）通车仪式今日（5月2日）举行。发展局局长宁汉豪致辞时表示，全长四公里的粉岭绕道东段即将通车，成为北部都会区首个落成的大型运输基建项目。绕道通车后，预计繁忙时段来往粉岭公路可节省约10分钟车程，并为粉岭北新发展区未来迁入的人口提供便捷交通，提早预防交通负荷增加。

配合粉岭北新发展区 秉持基建先行与城乡共融

宁汉豪表示，粉岭北新发展区的工程自2019年起展开，现已进入「收成期」。她强调，是次绕道通车秉持「基建先行」及「城乡共融」原则，旨在配合区内首个公营房屋项目凤凰岭邨于年内陆续入伙，同时完善龙跃头、小坑新村等地区内交通网络。

提前预防未来人口交通负荷

宁汉豪指绕道通车后，驾驶者可取道新路线来往粉岭龙跃头、联和墟及粉岭公路，避开区内繁忙路段，预计繁忙时段来往粉岭公路可节省约10分钟车程。她指出，此举除了即时惠及现有居民，更是预先为新社区落成后带来的人口作好准备，提供便捷交通，提早预防交通负荷增加。

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工程克服地理限制 跨越公路、水管及东铁线

宁汉豪形容，粉岭绕道东段的建造过程极具挑战性，工程团队需克服多重地理及环境限制，包括避开行车中的粉岭公路、地底的东江水管，并跨越日常运作的港铁东铁线。其中，龙跃头交汇处因贴近现有乡村及沙头角公路，需在满布管线的空间内建造包含地下行车通道、地面回旋处及高架行人天桥的「三层式」架构，形容技术难度「可想而知」。

首用国产超高强度钢材 展示先进建筑技术

宁汉豪续指，今次项目有另一个更加深层意义，让当局可展示先进建筑技术的舞台。项目展示了两项先进建筑技术，包括利用「横向转体技术」在运作中的铁路上方完成桥梁接合。此外，项目中的行人天桥更是全球首次采用「S960国产超高强钢」，其强度为一般钢材的三倍。

「横向转体技术」成功 宁汉豪：证明梦想可以成真

她以动漫作品中的「鬼影变幻球」、「飞鸟转身」等招式作比喻，指过往认为这些高难度技术仅存在于戏剧或动漫中，但「横向转体技术」的成功，证明了梦想可以成真。她认为，这引证香港能为国家先进的建造技术和物料提供推向国际的舞台。

完善北都产业交通网络

展望未来，宁汉豪表示，政府会继续完善北都的产业布局、交通网络及生活配套，致力将北都建设为香港未来发展的新引擎，为市民创造更优质的生活环境，并为香港经济注入新的动力。她续指，北都发展不仅为香港带来新机遇，同时亦将精准对接国家的「十五五」规划，突显北都的战略地位，以服务国家乃至全世界。

主礼嘉宾包括发展局常任秘书长（工务）刘俊杰、发展局常任秘书长（规划及地政）何珮玲、土木工程拓展署署长方学诚和北部都会区统筹办事处主任苏惠思、立法会议员谭镇国、林筱鲁、卜国明等。

粉岭绕道东段将于明日（3日）早上8时通车，是北部都会区首个落成的大型运输基建设施。绕道全长4公里，由石湖新村，沿著梧桐河畔，绕过粉岭北新发展区，途经龙跃头交汇处，连接粉岭公路九龙坑段。上水和粉岭居民进出九龙可以避开区内繁忙路段及多个交通灯路口，车程可以节省约10分钟。

记者：李健威

摄影：刘骏轩

