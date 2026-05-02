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宏志阁安置｜若过75%出售门槛 不卖业权单位怎处理？黄伟纶：不排除立法收购 依法提供补偿

社会
更新时间：09:25 2026-05-02 HKT
发布时间：09:25 2026-05-02 HKT

大埔宏福苑火灾中，未受大火波及的宏志阁若有75%业主在6月底前确认售卖业权予政府，政府亦会开放收购方案。财政司副司长黄伟纶今早(5月2日)在电台节目表示，宏志阁本身没有受大火波及，早前已表明业主须有高度共识，否则不宜介入，即使日后须由立法收回余下单位，如果政府拥有至少75%业权，有助未来工作，不过他强调，政府未就此定下来，若涉及立法，当中的「理据要搞清楚」。

七成七业主初步表意愿 业主忧维修费等不同问题

他解释，有77%的宏志阁业主初步愿意将业权售予政府，因许多居民有心理阴影及楼宇本身问题，不愿再返回居住。同时，宏志阁面临复杂的地契及大厦公契修订难题，维修费用估计亦相当高昂，早前宏福苑委任管理人合安管理有限公司亦公布，宏志阁需进行的必要修复工程，费用至少超过3000万元，这些都成为业主希望出售单位的动机。他又指，政府的解说专队而非「推销队」，旨在向业主清晰解释方案的利弊，并不须「跑数」，让业主在充分理解后自行作出决定。解说专队将在稍后的个多星期会向业主派发接受建议书。

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设75%业权门槛 具信心达标并保留弹性

有关方案指必须有75%业主在6月30日前递交愿意出售业权同意书，方案方可推行，被问到划线的问题，黄伟纶表示，任何的线都有其严肃性，但不会很绝情，他举例指业主因航班延误等不可抗力因素而迟交表格的业主，会作弹性处理。他又指，因问卷调查结果显示业主意愿稳定，居民亦在沟通中显示并不轻率。若6月30日前已达标，政府会尽早公布，让业主安心，他亦对此表示有信心。

未参与业主回归市场机制 不排除日后立法收回

对于方案落实后，余下未出售单位的业主，黄伟纶表明政府会尊重其决定，但他们需自行面对市场机制下的各种挑战，包括高昂的维修费，以及复杂难解的地契与大厦公契问题。他亦重申，政府不排除未来会考虑透过立法程序收回余下单位的业权，届时会依法提供补偿，但具体细节目前言之尚早。当前收购多数业权，也是为未来可能的工作奠定基础。

多元选择显弹性 现金楼换楼各取所需

房屋局局长何永贤强调，方案的重点在于提供多元化及具弹性的选择。业主可选择领取现金，在私人市场或以「绿表」资格在居屋二手市场购买现楼单位，满足希望尽快入住或靠近家人的需求。另一选择是「楼换楼」，从特设销售计划中约3900个新单位中挑选。这些单位分布于九龙湾、启德、锦上路及粉岭等不同地区，提供不同面积和完工年份，当中更有1500个单位位于颂雅路的单位，面积参照宏福苑单位面积而设计，务求贴合居民需要。若居民在6月30日前递交同意书，将纳入第一批拣楼。

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