五一劳动节｜多位司局长落区探工友 卓永兴参观船厂 孙玉菡化身「步兵」送外卖

「五．一」国际劳动节是打工仔的重要节日。工联会今年继续举行「五．一探访工友大行动」，4月27日起一连5日合共邀请11位特区政府官员深入前线工作场所，与各行各业工友直接对谈，为工友送上节日的关怀与问候，借此弘扬劳动精神，肯定劳动价值。

11位政府官员深入前线工作场所 向工友送上关怀

应邀出席的特区官员有：政务司副司长卓永兴、劳工及福利局局长孙玉菡、运输及物流局局长陈美宝、环境及生态局局长谢展寰、创新科技及工业局局长孙东、民政及青年事务局局长麦美娟、文化体育及旅游局局长罗淑佩、劳工及福利局副局长何启明、房屋局副局长戴尚诚、教育局副局长施俊辉，以及发展局副局长林智文。

今次是工联会连续第3年在「五．一」劳动节期间邀请特区官员探访前线工友。他们在工联会负责人及工会代表等陪同下，分别到访船厂、酒店、酱料厂、回收厂、屋邨、房署总部、食肆、地盘工地及铁路维修厂等地方，向不同行业工友打气及慰问，透过面对面交流，实地掌握工友的工作环境与实际需求，并给予积极回应。

卓永兴到船厂探访 关心工友所需

5月1日，政务司副司长卓永兴在工联会会长、立法会议员吴秋北，理事长、立法会议员黄国，副理事长、立法会议员陈颖欣以及香港海员工会副主席杨开强、香港造船机电钢铁业总工会前主席邓树荣等代表陪同下到一间船厂探访，参观员工餐厅和机械车间，又与工友面对面交流，了解他们的工作情况，亲自聆听工友的心声。卓永兴感谢船厂工友每天默默付出，为香港的航运业作出贡献。卓永兴表示，政府非常重视劳工权益和职业安全，会继续提升劳工的技能，也会用科技去促进职业安全。他向香港每一位打工仔说一声：「大家辛苦了！感谢大家每天不辞劳苦，默默耕耘，敬业乐业，为香港的社会经济发展和繁荣稳定作出了重要的贡献！」

孙玉菡亲自体验外送员辛苦工作

劳工及福利局局长孙玉菡在工联会理事长、立法会议员黄国，副理事长、权益委员会主任丘燿诚，副理事长、立法会议员李广宇以及服务业总工会主席翟尚勤、外送员分会主席黎家宝等代表的陪同下，到土瓜湾与外送员进行交流，又亲自体验外送员的工作。

孙玉菡表示，今次亲自体验做外送员，感受到这份工作的不易，向一班敬业乐业的劳动者致敬。在交流时，听取了前线工友的心声，包括工伤保障、黑工、上线、一些交通工具的使用、工时等问题。他说，政府会在年底立法保障外送员享有法定的工伤保障，以及通过已有三方平台处理工友面对问题，用最实际的行动来回应工友关注的事情。

谢展寰感谢环保产业员工为行业发展付出

环境及生态局局长谢展寰于4月27日在工联会副会长程岸丽、立法会议员梁子颖以及香港公共事业工会联合会执委温志强的陪同下，到屯门环保园内一间回收厂参观工友的日常工作情况。谢展寰赞扬工友为推动社会资源循环而默默付出的坚持和贡献，向所有投入环保产业的工友致以衷心感谢。

孙东到科学园探访 为创科产业人员鼓劲

创新科技及工业局局长孙东于4月30日在工联会副会长陈邓源，立法会议员梁子颖以及香港制造业总工会副主席陈文慧等陪同下，到科学园一间制药公司探访，为科研产业的前线工友送上节日问候，又感谢他们辛勤工作，为香港的创科产业出一分力。孙东表示，特区政府高度关注高学历毕业生在港的事业发展，他感谢企业在港投资，并表示政府将继续支援更多机构落户，鼓励企业聘用本地科研人才；期望产业能进一步推动成果转化，实现科研上中下游协调发展。

麦美娟关心屋邨清洁及保安员

工联会九龙地区服务团队于4月30日邀请民政及青年事务局局长麦美娟到蓝田邨探访清洁、保安和物业管理的工友。在工联会副理事长、立法会议员邓家彪，观塘区议员简铭东、余邵伦、李嘉恒、程海欣、黄启燊等陪同下，先后到访清洁工休息室、屋邨座头及房屋署蓝田邨办事处，向工友致以慰问，并与义工携手向工友派发礼物包。

麦美娟衷心感谢工友的辛勤付出，并表示社区的安全、清洁及邻里和谐，皆有赖前线工友的悉心付出；社区和社会的建设，更离不开基层工友的努力。工友对局长前来探访表示十分高兴，非常感谢局长对基层工友的关心和鼓励。

陈美宝感谢铁路员工辛勤付出

运输及物流局局长陈美宝于5月1日和立法会主席李慧琼在工联会副理事长、立法会议员林伟江、邓家彪，工联副理事长、香港铁路工会联合会主席鲁志薪，香港铁路员工总会理事长谭伟立，香港铁路专业人员工会主席林伟强，香港铁路职员工会主席萧伟恒，香港铁路员工总会副理事长李德庆等代表陪同下，到铁路综合轮对维修中心参观探访。陈美宝感谢工友的辛勤付出，为整体社会发展尤其是在交通运输方面带来很大的驱动能力。陈美宝提到，随著科技赋能，大量工序逐步迈向自动化，但工友依然是重要的支撑；希望工友能将科技结合工作经验，并将过往的经验带给新一代，薪火相传，继续维持香港铁路服务「世一」的领先地位。

罗淑佩访酒店 工友冀港办更多大型盛事

文化体育及旅游局局长罗淑佩于4月27日在工联会副会长程岸丽，副理事长、立法会议员林伟江，副秘书长杨荣辉以及饮食业职工总会秘书长黄必文、酒店及餐饮从业员协会副会长张子洋陪同下，到启德一家酒店探访工友，送上关怀及鼓励。罗淑佩感谢酒店业工友对香港旅游业的贡献，赞扬他们在繁忙时段仍竭力提升服务，让旅客宾至如归。在场工友亦向罗淑佩表达期望：希望能举办更多大型盛事，吸引更多游客来港消费，带动整体经济发展，让他们能分享发展成果。

何启明到大埔酱料厂和油塘曲奇饼厂探访

劳工及福利局副局长何启明在工联会副会长陈邓源，副理事长丘燿诚，副理事长、立法会议员陈颖欣，副理事长林千国以及服务业总工会理事长黄耀强，香港制造业总工会主席李池英，创科产业人员协会主席陈文慧等代表陪同下，分别在4月30日和5月1日到大埔一间酱料厂和油塘一间曲奇饼厂探访及慰问工友。

戴尚诚探访房屋署前线工友

房屋局副局长戴尚诚在4月28日于工联会副理事长、政府人员协会主席张凯荣，立法会议员梁子颖，以及房屋署人员总会副主席谢晓蕾等代表陪同下，先后到何文田爱民邨和房屋署总部探访在房屋署工作的前线工友。戴尚诚衷心感谢房屋署的前线公务员，为香港的房屋发展作出的贡献，期待未来与大家一起继续努力，更好服务市民。工友向副局长分享日常工作内容及各项崭新科技应用，又感谢工会陪同官员专程慰问和深入了解房屋署各部门的运作情况，对他们工作的肯定，给予很大的鼓舞。

施俊辉参与「五‧一师情」暖心行动

香港教育工作人员总工会邀请教育局副局长施俊辉于4月28日参与「五‧一师情」暖心行动，在工联会副理事长丘燿诚，工联会立法会议员梁子颖，以及教育工作人员总工会会长余绮华，香港文职及专业人员总会副会长陈勇华、秘书长胡耀锋等陪同下，与教育界代表面对面交流，详细了解教育工作者的日常工作与挑战，共同探讨教育行业的发展与改善。施俊辉连续两年参与工联会「五．一」探访，感谢活动让他能够亲身聆听教育界前线同仁的心声。活动期间，参加者踊跃向副局长分享对教学实务、学生辅导及资源配置等方面的观察与建议，认为此类互动交流有助促进双方沟通，使教育政策更贴近教学现场的真实需求。

林智文探访建造业工友

发展局副局长林智文于4月30日在工联会副理事长、香港建造业总工会理事长周思杰，工联会副理事长、立法会议员林伟江，工联会立法会议员梁子颖，香港建造业总工会秘书长谢宏儒等代表的陪同下，亲临铜锣湾工地，与工友们进行了亲切互动。林智文指出，建造业是推动本港发展的中坚力量，香港的建设与繁荣全赖广大工友默默耕耘。他鼓励业界持续善用科技，携手打造更安全、舒适的工作环境，共建美好香港。工友们对官员的到访表示欢迎，感谢副局长对他们的工作环境和身心健康的关心。