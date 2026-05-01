六合彩2.28亿金多宝︱新科最幸运投注站打蛇饼 投注要等40分钟 市民冀中奖置业：由细到大都想有层自己楼

六合彩2.28亿金多宝明日（5月2日）搅珠，庆祝六合彩推出50周年。适逢劳动节假期（5月1日），今午大批市民在刚刚荣登「最幸运」投注站的屯门市广场马会等候投注，人龙一度延伸至门外。记者现场了解，投注站排队时间一度长达40分钟。

李先生表示，以往最幸运时中过500元奖金，今日购买70元彩票碰运气，「有金多宝先买，今次2亿元更加会去买。当万分之一机会」。若中头奖，他说会做善事及置业，「由细到大都很想有一层自己嘅楼。」

梁先生表示，以往买六合彩最多「中三个字」，今日「搏一搏」，「主要都系买一条（一注），久不久做吓善事，唔会成日买」。他又指，若中头奖会先做善事，再留一部分自用，「买靓单位自己住。」

黄先生表示，排队人数太多，饭后会买一注，「中就一注都够。系本着当捐钱、做善事的心态买，有无信心睇个天」，中头奖会捐钱、置业及环游世界。

据马会统计，屯门市广场投注站去年售出4张头奖奖券，将自1994年起累积售出头奖奖券总数推高至48张，力压中环士丹利街投注站的47张纪录。

记者：萧博禧

摄影：陈浩元

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