Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五一黄金周｜尖沙咀市面畅旺 名店街排长龙 内地客 : 预算使费没上限

社会
更新时间：16:19 2026-05-01 HKT
发布时间：16:19 2026-05-01 HKT

五一黄金周开始，今日（5月1日）是假期首日，尖沙咀广东道一带游客纷至沓来，名牌店舗外亦排满旅客。有旅客预算花3000、4000元在附近随处逛逛，亦有深圳旅客选择即日来回，但已花费约4000元购买药妆。

游客李小姐表示，这次来港旅游预计花费3000至4000元，目前已购买了一些保健品。她称自己并无明确购物目标，只是随处逛逛。她透露，行程期间会到旺角及尖沙咀游览。

相关新闻：

五一黄金周︱深圳湾口岸摩肩接踵 广东客即日来回 料使2万人仔买药妆

五一黄金周｜铜锣湾市况天与地 时代广场仍冷清 著名蛋挞店外、Sogo人流不绝

五一黄金周｜西贡东坝迫爆 麦理浩径人流不绝 破边洲实施人流管制

五一黄金周｜西九龙高铁站人头涌涌 大批内地旅客访港

旅客黄小姐表示，这次来港旅行即日来回，早上到旺角逛街。她已在名牌店舖花费7000多元，并未为旅程设消费上限，之后会留在尖沙咀继续购物消费。

来自深圳的李小姐及晚小姐同样选择即日来回。她们表示，由于深圳距离香港不远，日后可以再来，故今次不打算过夜。两人透露，没有预设消费金额，打算先随处逛逛，目前已经购买了一些药妆，合共花费约4000元。

另一位游客李小姐这次来港两天，并未设特定消费预算，已在名牌店舖购物。她指，酒店价格尚算便宜，约花费数百元，并表示这两天会到旺角、尖沙咀及维港等地游览。

记者：郭文卓

摄影：苏正谦

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨资料图片）
首派葵涌石篱邨唔啱 公屋申请人自爆填写一拒绝原因 1个月后派将军澳尚德邨｜Juicy叮
时事热话
6小时前
曾遭美定罪前哈佛教授 转战深圳领军脑机研发
曾遭美定罪前哈佛教授 转战深圳领军脑机研发
即时中国
4小时前
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
缅甸再现超级诈骗园区 内媒：拥水上世界高卡车场极尽奢华
即时国际
7小时前
日本赏樱游客。 新华社
退订潮涌航班大减 日本赴华旅游人数跌9成
即时中国
7小时前
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
江美仪《试真D》内地探店太敢言 自爆曾忧人身安全 吴业坤连环失礼行为遭拍挡鄙视
影视圈
21小时前
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
「发嫂」陈荟莲无滤镜展真实状态 内地网民质疑曾做医美 被指撞样日本首相高市早苗
影视圈
8小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
2026-04-30 11:00 HKT
深圳交警严查乘客佩戴安全带 港人见证大巴乘客即场收罚单 违规最高罚¥500？
深圳交警严查乘客佩戴安全带 港人见证大巴乘客即场收罚单 违规最高罚¥500？
旅游
7小时前
阿Sa蔡卓妍婚后首现身！阿娇钟欣潼豪送6位数结婚礼物 网民：比婚戒更抢眼
阿Sa蔡卓妍婚后首现身！阿娇钟欣潼豪送6位数结婚礼物 网民：比婚戒更抢眼
影视圈
5小时前
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法 「距离深圳越远 抗跌力越高」
财经KOL两年前2600万低位买楼 分享两大投资心法「距离深圳越远 抗跌力越高」
楼市动向
11小时前