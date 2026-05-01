五一黄金周｜尖沙咀市面畅旺 名店街排长龙 内地客 : 预算使费没上限

五一黄金周开始，今日（5月1日）是假期首日，尖沙咀广东道一带游客纷至沓来，名牌店舗外亦排满旅客。有旅客预算花3000、4000元在附近随处逛逛，亦有深圳旅客选择即日来回，但已花费约4000元购买药妆。

游客李小姐表示，这次来港旅游预计花费3000至4000元，目前已购买了一些保健品。她称自己并无明确购物目标，只是随处逛逛。她透露，行程期间会到旺角及尖沙咀游览。

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旅客黄小姐表示，这次来港旅行即日来回，早上到旺角逛街。她已在名牌店舖花费7000多元，并未为旅程设消费上限，之后会留在尖沙咀继续购物消费。

来自深圳的李小姐及晚小姐同样选择即日来回。她们表示，由于深圳距离香港不远，日后可以再来，故今次不打算过夜。两人透露，没有预设消费金额，打算先随处逛逛，目前已经购买了一些药妆，合共花费约4000元。

另一位游客李小姐这次来港两天，并未设特定消费预算，已在名牌店舖购物。她指，酒店价格尚算便宜，约花费数百元，并表示这两天会到旺角、尖沙咀及维港等地游览。

记者：郭文卓

摄影：苏正谦