张继聪到白沙湾惩教所谈人生高低 分享廿年演艺起伏 勉立德学院学员觅喜欢事物

惩教署更生事务组日前邀请了著名艺人张继聪来到白沙湾惩教所，与一众立德学院的学员进行交流，分享他从唱歌到拍摄电视剧，再转战大银幕的奋斗经历。他更透过其主演的电影《窄路微尘》中的情节，启发一众在囚人士思考如何面对逆境，勇敢踏上更生之路。这次分享会更透过直播形式，让罗湖惩教所及壁屋监狱的立德学院学员同步收看，并参与提问环节。

惩教署在昨日(4月30日)及今日(5月1日)在社交平台发布有关张继聪在当日的分享。张继聪分别电影中的一句对白「我哋一粒尘都唔系嘅，个天唔系成日睇到我哋，不过唔紧要，我哋睇到对方咪得啰。」

人在浩瀚世界中虽然微细如尘，甚至更渺小，但只要选择善良，互相扶持，依然可以迸发光芒！即使一众学员身处逆境、面对「窄路」，只要肯坚持，与善念同行，互相勉励，每个人都可以走出属于自己的更生大道！

张继聪用自身经历分享如何分享人生高低起伏

张继聪在分享会上分享如何面对高低起跌，在人生窄路保持善念、迸发光芒。他提到原生家庭和社会往往会给予很多准则与标准，定义何谓「成功」，但他认为每个人都是独特的，最重要是找到自己喜欢做甚么。「呢个系一个动力嚟。」

他透露，过去二十年无论是作为歌手、演员，工作辛劳程度非常人能及。他忆述当年的工作时间表「0628」——早上六点准备，拍摄至凌晨四点，短短两小时后又需继续开工。这样的日子，他整整经历了五年。「当然会好攰，但系喺好钟意的情况下，就变成咗好似核能发电一样」，继续想做下去。

张继聪强调，如果无法找到一份自己真正喜欢的工作，人生便容易变得浑浑噩噩，只为生存而挨日子。相反，只要真心热爱一份工作，即使再辛苦，也会充满期待。「做紧你钟意做嘅嘢嘅候，你好自然会钟意你自己。」

