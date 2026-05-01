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五一黄金周︱深圳湾口岸摩肩接踵 广东客即日来回 料使2万人仔买药妆

社会
更新时间：15:48 2026-05-01 HKT
发布时间：15:48 2026-05-01 HKT

今日（5月1日）是内地五一黄金周假期首日，深圳湾口岸人流络绎不绝，大批旅客排队等候巴士出市区。与此同时，有大批香港市民趁五一假期北上。入境处流动应用程式显示，今午2时半，各陆路边境管制站排队过关时间均低于30分钟。记者上午在深圳湾口岸所见，出入境人流虽多，但秩序依然良好。

首来港旅客期待乘坐「落日飞车」

张小姐与丁先生首次来港，计划留3日，游览旺角、尖沙咀等地。张小姐表示，期待乘坐「落日飞车」（观光巴士）；丁先生则说，想体验香港美食，并与港人交流，「我就想了解一下香港人。每天在做甚么，感觉会有很多区别。」

东莞游客王小姐来港探亲两日，她说已多次来港，今次无特别想去的地方，但期待吃到牛杂。

顺德旅客即日来回体验香港美食

也有不少内地客选择即日来回。来自顺德的林小姐表示，现在交通方便，可实现两地即日来回，期待体验香港的美食，「顺德人比较喜欢吃。」

广东游客郑女士表示，趁假期带女儿来香港迪士尼乐园游玩，又打算花2万多元人民币买药品、化妆品，「喜欢来香港玩，购物划算。」

妇人携两子北上料消费逾5千元

至于出境情况，不少市民一早到深圳湾口岸，准备北上游玩。李女士与两个分别9岁及8岁的儿子到深圳3日，预计消费5千多元，「便宜一点，而且大一点，食东西又方便，我们来都方便」。

王女士表示，与女儿到深圳两日，会约朋友在商场吃饭，也会逛公园，预计消费约500元，「公园大些、新些，还有餐厅多些新款，游乐场多些。」

记者：萧博禧

摄影：陈浩元

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