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五一黄金周．持续更新｜截至上午10时逾21.3万人出入境 近8万内地客访港

社会
更新时间：11:48 2026-05-02 HKT
发布时间：11:48 2026-05-02 HKT

五一黄金周来临，内地享有5天假期。入境处预计黄金周期间有600万人次进出香港，当中约500万人次会经各陆路边境管制站进出。陆路出境高峰期为5月2日（星期六），出境人次约63.6万；入境高峰期为5月3日（星期日），料达68.8万人次。

五一黄金周︱5.2出入境数字

【11:40】入境处表示，截至上午10时，超过21.3万人出入境，当中有约7.9万内地客入境，约5.9万港人出境。最多人经罗湖及落马洲出入境，分别录得约3.5万及3.2万人次。

五一黄金周︱5.1出入境数字

【22:20】截至晚上9时逾111万人次出入境，访港内地客逾24.2万人次。

【17:35】入境处数字显示，截至下午4时，各管制站共录得约75.5万人次出入境。

其中离境人次达41.5万，当中约34万为香港居民。最多人经罗湖口岸离境，人次达7.9万；其次约7万人次经落马洲支线口岸出境。至于经深圳湾离境，亦超过5.8万人次；经西九龙高铁站离境则有3.4万。

入境方面，录得约33.9万人次，内地旅客人次约20.8万。

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【11:45】入境处数字显示，截至上午10时，各管制站共录得约25.3万人次出入境。

其中离境人次达13.3万，当中约11万为香港居民。最多人经机场离境，人次达2.8万；其次约2.1万人次经港珠澳大桥出境。至于经罗湖口岸离境，亦超过1.8万人次；经西九龙高铁站离境则有1.2万。

入境方面，今日截至早上10时录得约11.9万人次，其中约3万为香港居民，内地旅客人次则约7.6万。

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