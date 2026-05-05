五一黄金周．持续更新︱内地长假最后一天 至晚上9时逾72万人次出入境 逾20万港人回港

五一黄金周来临，内地享有5天假期。入境处预计黄金周期间有600万人次进出香港，当中约500万人次会经各陆路边境管制站进出。陆路出境高峰期为5月2日（星期六），出境人次约63.6万；入境高峰期为5月3日（星期日），料达68.8万人次。

五一黄金周︱5.5出入境数字

【22:15】入境处表示，截至晚上9时，录得逾72万人次出入境，当中超过20万港人返港，约13.6万内地客离境。另有约23.1万港人离港。

【17:30】入境处表示，截至下午4时，逾46.2万人次出入境。出境方面，有约24.1万人次离境，当中分别有约14.3万港人和7.6万内地客。另有约12.7万港人返港。

【11:50】5月5日是内地长假期最后一天。据入境处数字，截至早上10时，有近17万人次出入境，当中有约4.76万人次本港居民、约1.9万内地旅客出境。另有约6.57万香港居民回港。

五一黄金周︱5.4出入境数字

【22: 45】截至晚上9时，近18.4万人次内地旅客抵港，当中最多人经落马州支线口岸入境，其次是高铁西九龙站。

本港居民有24.7万多人次入境，最多人经罗湖口岸入境，其次是落马州支线口岸。



【20:00】截至下午4时，有16.2万多人次内地旅客抵港，当中最多人经落马州支线口岸入境，其次是高铁西九龙站。

本港居民有16.4万多人次入境，最多人经罗湖口岸入境，其次是落马州支线口岸。

【11:25】内地五一黄金周第四日，今日截至早上10时，有5.4万多人次内地旅客抵港，最多内地旅客经落马州支线口岸入境，其次是高铁西九龙站。

本港居民有近8.6万多人次入境，最多本港居民经落马州支线口岸入境，其次是罗湖口岸。

五一黄金周︱5.3出入境数字

【22:10】入境处表示，截至晚上9时，逾103万人次出入境，当中逾61万人次入境，包括逾19.3万人次内地旅客、38.6万港人。

【18:15】入境处表示，截至下午4时，超过60.4万人出入境。入境方面，分别有约15.8万港人及16.9万内地客入境；出境方面，分别有约16.6万港人及5.9万内地客离港。

【11:25】入境处数字显示，截至上午10时，约18.9万人次出入境，当中有约6万人次内地旅客入境，约4.2万港人出境。

五一黄金周︱5.2出入境数字

【22:45】入境处表示，截至晚上9时，逾108.6万人次出入境，其中访港内地客有逾25.6万人次。

【17:30】入境处表示，截至下午4时，超过69.1万人出入境。入境方面，分别有约11.8万港人及近23.3万内地客入境；出境方面，分别有约24.2万港人及5.2万内地客离港。罗湖口岸和落马洲支线口岸最繁忙。

【11:40】入境处表示，截至上午10时，超过21.3万人出入境，当中有约7.9万内地客入境，约5.9万港人出境。最多人经罗湖及落马洲出入境，分别录得约3.5万及3.2万人次。

五一黄金周︱5.1出入境数字

【22:20】截至晚上9时逾111万人次出入境，访港内地客逾24.2万人次。

【17:35】入境处数字显示，截至下午4时，各管制站共录得约75.5万人次出入境。

其中离境人次达41.5万，当中约34万为香港居民。最多人经罗湖口岸离境，人次达7.9万；其次约7万人次经落马洲支线口岸出境。至于经深圳湾离境，亦超过5.8万人次；经西九龙高铁站离境则有3.4万。

入境方面，录得约33.9万人次，内地旅客人次约20.8万。

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【11:45】入境处数字显示，截至上午10时，各管制站共录得约25.3万人次出入境。

其中离境人次达13.3万，当中约11万为香港居民。最多人经机场离境，人次达2.8万；其次约2.1万人次经港珠澳大桥出境。至于经罗湖口岸离境，亦超过1.8万人次；经西九龙高铁站离境则有1.2万。

入境方面，今日截至早上10时录得约11.9万人次，其中约3万为香港居民，内地旅客人次则约7.6万。