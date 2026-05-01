五一黄金周．持续更新｜入境处：截至上午10时25.3万人次出入境 访港内地客有7.6万人次

五一黄金周来临，内地享有5天假期。入境处预计黄金周期间有600万人次进出香港，当中约500万人次会经各陆路边境管制站进出。陆路出境高峰期为5月2日（星期六），出境人次约63.6万；入境高峰期为5月3日（星期日），料达68.8万人次。

复活清明长假︱5.1出入境数字

【11:45】入境处数字显示，截至上午10时，各管制站共录得约25.3万人次出入境。

其中离境人次达13.3万，当中约11万为香港居民。最多人经机场离境，人次达2.8万；其次约2.1万人次经港珠澳大桥出境。至于经罗湖口岸离境，亦超过1.8万人次；经西九龙高铁站离境则有1.2万。

入境方面，今日截至早上10时录得约11.9万人次，其中约3万为香港居民，内地旅客人次则约7.6万。