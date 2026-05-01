五一黄金周｜西九龙高铁站人头涌涌 大批内地旅客访港

五一黄金周今日(5月1日)开始，根据入境处的资料，有逾1.5万内地访客经西九龙高铁站来港，令站内人头涌涌。不少旅客扶老携幼，一家大细来港旅游，有人拉著行李箱，亦有人轻装来港。有旅客表示，来港会到中环、旧油麻地警署等旅游景点打卡拍照，晚上亦会欣赏维多利亚港的景色。

截至上午10时，有7.6万名内地旅客经各管制站访港，其中逾1.5万名旅客经西九龙高铁站入境。《星岛头条》记者今早到高铁站了解，站内人头涌涌，但秩序大致顺畅，约10分钟即能完成出入境手续。

摄影：苏正谦