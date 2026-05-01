民航处庆祝成立八十周年  办多项活动与市民回顾香港民航业发展

民航处今日（5月1日)成立八十周年，为庆祝这个别具历史意义的时刻，民航处将举办多项活动，与市民一同回顾香港民航业的发展，并推广航空知识。



民航处处长廖志勇表示，政府早于1946年5月1日成立航空事务处，负责管理本地民航事务，其后于翌年6月改名为民航处。八十年来，民航处伴随香港与民航业一同茁壮成长，见证香港机场由启德年代的单跑道，发展到目前国际机场三跑道并行的国际航空枢纽。

出版八十周年纪念特刊《领航．续创新天》

民航处出版八十周年纪念特刊《领航．续创新天》，回顾民航处及香港民航业八十年来的发展历程，并邀请得退休员工和民航历史研究者分享他们见证香港民航业一日千里的发展。廖志勇在特刊序言中表示，民航处将一如既往秉持专业、安全和创新的理念，与各界携手，推动香港航业再创高峰，并续写连系世界的使命。

「航空教育径」增设专题展品

与此同时，位于民航处总部大楼的「航空教育径」，亦将配合八十周年主题增设专题展品，丰富内容，让访客更全面、更立体地认识民航处及香港民航业的发展里程和未来方向。



此外，为加强与社区的联系，民航处将于9月举办开放日。届时将安排航空教育径导赏团、专题讲座及塔台模拟器示范等多元活动，有关活动详情及报名安排，稍后于八十周年专题网页公布。