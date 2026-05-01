的士电子支付︱半月收65宗投诉 业界指多涉及沟通问题 冀乘客体谅：司机跑街都好艰难

的士自4月1日起必须提供至少两种电子支付方式，运输署半个月内收到65宗相关投诉，主要涉及的士司机没提供电子缴费媒介、个别电子缴费平台向乘客收取手续费等。的士司机从业员总会秘书长黄大海今早（1日）在一个电台节目表示，这些投诉很多时都是沟通上的问题，希望乘客多体谅，司机亦要醒目一点。

他表示，目前很多司机都有提供电子支付方法，问题不大，而乘客投诉很多时是沟通问题，举例司机提供八达通支付，但乘客需要信用卡，或会就司机没有按法例要求提供电子支付方式。他解释，车上的贴纸来自车主，很多时会有齐所有电子支付方式，但司机按法例要求只需要提供至少两种方式即可，要提供全部方式亦不现实，「大家体谅吓，司机跑街都好艰难」，呼吁乘客都带备现金，强调电子支付只属辅助工具。

记者：郭咏欣

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