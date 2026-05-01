最低工资今起加至$43.1 残疾雇员同受保障

法定最低工资今（5月1日）起由每小时42.1元调升至43.1元。新例适用于大部分雇员，惟留宿家庭佣工及实习学员等特定人士除外。同时，雇主记录雇员总工时的每月金额上限亦提高至17,600元。

最低工资水平上调

劳工处公布，由5月1日起，法定最低工资水平调升至每小时43.1元。

根据《最低工资条例》，不论是月薪、日薪、时薪、件薪、长工、临时工、全职或兼职，大部分雇员均受法定最低工资保障。不过，条例不适用于留宿家庭佣工、实习学员、工作经验学员，以及《雇佣条例》不适用的人士。

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残疾雇员同受保障

残疾雇员同样受到法定最低工资保障。《最低工资条例》为他们提供特别安排，残疾雇员可选择进行生产能力评估，以厘定他们应获得不低于法定最低工资的薪酬，或收取按生产能力厘定的工资。

记录工时月薪上限提高

此外，《雇佣条例》中，雇主须记录雇员总工作时数的每月金额上限，亦已由17,200元提高至17,600元。若雇员于个别工资期的工资少于17,600元，雇主便须备存其在该工资期内的总工作时数纪录。

市民如对法定最低工资有任何查询，可致电24小时热线2717 1771（由「1823」接听），或亲临劳工处劳资关系科各分区办事处。详情亦可浏览劳工处网站。

