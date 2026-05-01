消防处循六方向修订《消防条例》 关闭9类装置须预先申请 叶傲冬：助堵塞人为问题

消防处拟就六大方向修订《消防条例》，包括强化消防装置规管制度、引入消防装置责任人制度、革新消防装置承办商注册及纪律制度、提升罚则及刑责、引入定额罚款制度及优化消除火警危险流程，以及加强消防处的执法权力及对非法转注燃油活动的打击。民建联立法会议员叶傲冬今早（1日）在电台节目称，对处方主动提出修例表示欢迎，相信引入责任人制度，做法会专业一些。

修例建议引入「责任人」概念，清晰界定处所的拥有人、占用人，以及获聘管理消防装置的物业管理公司，均须共同承担法律责任。物管公司将被施加额外法定责任，包括必须定期为大厦安排火警演习，以及定时巡查逃生途径等消防隐患，否则可被视为「火警危险」，消防处可先发出消除火警危险通知书要求纠正，不遵从通知书将构成罪行。

责任人制度不适用于三无大厦

叶傲冬表示，据他了解新建议是针对有物管公司的大厦，三无大厦不适用，物管公司在建议上有新的法定责任，相信会有效提升大厦持分者的防火意识。被问到会否担心未来会增加管理费，他表示物管公司责任大了，坊间担忧是合理的，但强调安全是首要考虑，没有人想再看到宏福苑的意外，但落实细节要在运作中吸取经验再调整。

至于修例建议消防装置承办商如需在深夜关闭消防栓、花洒、警报系统等九类主要装置，必须先获「责任人」授权，并最少提前3个工作天向消防处申请批准，否则首次定罪可罚20万元，若罪行持续，每日罚两万元。如因紧急情况关闭，亦须在事后尽快通报。

叶傲冬称，初步看来相信宏福苑涉及人为人素，新建议就是要堵塞人为问题，以免有人关掉消防装置危害市民的生命财产，对此做法非常支持，且罚则都不轻，相信可避免同类惨剧发生。

记者：郭咏欣

