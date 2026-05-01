取消强积金对冲一周年 雇主申资助逊预期 林振升促政府加强向中小企宣传

政府自去年5月1日（转制日）实施取消强积金「对冲」安排，至今已一周年。截至今年3月，政府推出的资助计划共接获20,790宗雇主申请，其中16,793宗已完成审核，平均每宗获批金额为2,700元。劳联主席、立法会议员林振升指出，申请宗数远低于预期，敦促劳工处加强向中小企宣传，确保资源能有效支援雇主。

林振升今（5月1日）在电台节目表示，措施实施仅一年，由于政府有提供补贴，因此对雇主的影响不大。但关注到雇主申请资助的宗数较预期少。他分析，这可能与多个因素有关。

金额细手续繁复或致申请意欲低

林振升推断，由于政策刚实施一年，不可对冲的服务年资尚短，雇主实际须支付的金额有限（首年上限为3,000元），部分雇主或认为数目不大，怕手续繁复而放弃申请，又或不懂申请方法，甚至部分中小企雇主可能根本不知道有资助计划存在。他认为，劳工处应主动了解情况；政府已为资助计划预留332亿元，至今仅动用4千多万元，更应向中小企雇主多加宣传，协助他们在过渡期内减轻财政负担。

从行业划分来看，林振升指目前申请资助的个案主要集中在建造业及饮食业，认为这符合过往情况——建造业一向较多劳资纠纷，而过去一年亦因较多中式酒楼结业，涉及结业及裁员的情况较为普遍。

忧数年后劳资纠纷或增

林振升担忧，由于目前大部分服务年资的款项仍可被对冲，雇主支付的实际成本不高。但往后数年，当不可对冲的金额累积增加，雇主或会为了避免支付长期服务金，而在解雇员工时更倾向于以「严重疏忽职守」为由，从而引发更多劳资纠纷。

他指出，当雇主解雇员工时，双方可能争拗员工是否犯下严重过失而无须支付长期服务金，但员工未必认同。因此预计，类似争议可能会在政策实施取消对冲后逐渐浮现。他希望政府加强宣传，让雇主与雇员三方多加了解各自的权责，减少不必要的争拗。

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