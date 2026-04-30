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蚊患︱大埔东诱蚊器指数达34.7% 食环署向区内地盘承建商提2检控

社会
更新时间：22:59 2026-04-30 HKT
发布时间：22:59 2026-04-30 HKT

食物环境衞生署今日（30日）公布，4月份第5批涵盖39个监察地区的白纹伊蚊诱蚊器指数及密度指数，涵盖9个监察地区的第一阶段诱蚊器指数及30个监察地区的分区诱蚊器指数，除了葵青区葵涌东的第一阶段诱蚊器指数(10.5%)，以及东区筲箕湾及西湾河(12.6%)、九龙城区启德(10.6% )、北区上水(20.3%)、西贡区将军澳北(13.6%)、大埔区大埔东(34.7%)和屯门区屯门南(11.8%)的分区诱蚊器指数外，其余都在10%以下。

针对指数高于10%的葵青区葵涌东、东区筲箕湾及西湾河、九龙城区启德、北区上水、西贡区将军澳北、大埔区大埔东和屯门区屯门南，按因应基孔肯雅热情况而实施的安排（即将原先在分区诱蚊器指数达20%时进行的强化控蚊工作，扩展至诱蚊器指数介乎10%至20%的区域），食环署正联同有关部门及持份者找出蚊患情况较高的地点，进行密集且具针对性的控蚊工作。其中，葵涌东诱蚊器的数据显示蚊患较多的地方包括公园、学校和公共屋邨；筲箕湾及西湾河、启德和将军澳北诱蚊器的数据显示蚊患较多的地方包括公园、学校、公共屋邨和私人屋苑；上水诱蚊器的数据显示蚊患较多的地方包括公园、学校、公共屋邨和村屋；大埔东诱蚊器的数据显示蚊患较多的地方包括公园、学校、公共屋邨、私人屋苑和医院；而屯门南诱蚊器的数据显示蚊患较多的地方包括公园、公共屋邨和私人屋苑。

食环署人员巡视大埔区大埔东一公园，检查新型捕蚊器，并向场地管理人员提供防蚊控蚊建议和技术支援。
食环署人员巡视大埔区大埔东一公园，检查新型捕蚊器，并向场地管理人员提供防蚊控蚊建议和技术支援。
食环署人员巡视东区筲箕湾一学校，给予校方人员防蚊控蚊建议和技术支援。政府新闻处
食环署人员巡视东区筲箕湾一学校，给予校方人员防蚊控蚊建议和技术支援。政府新闻处

向大埔区地盘承建商提2检控  区内两私楼管理公司获发法定通知书

食环署就发现大埔区建筑地盘和公园内有蚊子滋生情况，已分别向有关地盘承建商和场地管理承办商提出共两宗检控。另外，就发现东区一个建筑地盘和大埔区两个私人屋苑内有积水或积水容器，亦已分别向有关地盘承建商和屋苑管理公司发出共三张法定通知书，要求负责人在限期内清除有关积水或积水容器。食环署与各相关部门及持份者正积极跟进控蚊工作，亦会举办宣传展览、派发宣传单张及海报，并通知各订阅快速通报系统的屋苑，建议管理公司和住户提高警觉，共同采取防蚊灭蚊措施。此外，食环署会加强监察该些地区的诱蚊器指数，以检视灭蚊工作成效。
 

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