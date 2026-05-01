每日杂志｜「肥肥白白」未必健康 港童减磅刻不容缓 患糖尿病脂肪肝个案上升 学者吁从小培养运动习惯

港府公布首份《体重管理行动计划》，推动港人关注体重及健康。肥胖属「全球流行病」，医学界关注本港成人及儿童和青少年肥胖情况，特别是儿童患糖尿病及脂肪肝个案有所上升，「减磅」刻不容缓。针对港童运动量不足，学者建议从小为学童培养运动习惯，让运动融入生活。教育界指推动学童兼顾学业与健康，亟需家长参与。营养学家指，华人「肥肥白白是健康」观念下，推动健康饮食属大挑战，促加强公众教育，并按计划成效制订长远体重管理政策，一起守护健康。

世界衞生组织已将肥胖列为「全球流行病」，指可增加中风、患糖尿病及高血压等风险。

衞生署于上月4日「世界肥胖日」，公布为期3年《体重管理行动计划》。《计划》按年度订立「提高意识」、「积极改变」和「持续成为生活的一部分」主题，由衞生署联同各政策局和部门落实5项方针、15项具体目标下的47项行动，并制订20项绩效指标。

据衞生署《2020-22年度人口健康调查》，本港成年人口中逾半属「超重」及「肥胖」，当中32%成人属「肥胖」，超逾全球平均的16%，近70%港人未意识「肥胖」是疾病。世界衞生组织已列肥胖为「全球流行病」，因肥胖可增加中风，患糖尿病、高血压及高血脂风险。

家长配合兼顾学业与健康

至于学童超重及肥胖情况亦不容忽视，疫情期间超重及肥胖的学童多达20%，至2023/24学年回落至17.1%，惟上学年微升至17.5%。香港大学儿童及青少年科学系临床实务助理教授、香港肥胖学会会长施颕珊医生指，要长远管理港人体重，应从童年阶段开始推广。

研究发现，约60%至80%肥胖儿童的肥胖情况会延续到成年，而其患糖尿病及心脏病风险，亦较普通儿童高2至3倍。不过她指，若及时控制肥胖儿童的体重，其患上新陈代谢疾病的风险会大大降低。近年本港录得年仅10岁的儿童患胆固醇过高、脂肪肝及糖尿病的个案有所增加，敲响儿童肥胖问题警钟。

据衞生署《2020-22年度人口健康调查》，本港成年人口中逾半属「超重」或「肥胖」。

有小学副校长指，小学生处于发育阶段，食量大、易吸收，超重及肥胖情况普遍，平均每5人中有一位凸出肚腩。他留意到，部分肥胖的中学生，就读小学时已是身形较胖。

本身是幼稚园校长的香港教育工作者联会副主席蔡丽芳指，超重或肥胖现象亦常见于幼稚园学童身上，最大原因是运动量追不上进食量，积聚脂肪变胖。

针对儿童肥胖问题，世衞建议5至17岁儿童及青少年应在一星期平均每天累积最少60分钟中等至剧烈强度的体能活动。不过，于2024/25学年，有93.6%学生未达要求，反映港童运动量不足。

当局虽推出「学校体适能奖励计划」及「MVPA60奖励计划」等，鼓励学校推广运动。惟教育界人士指，学童参加运动的意欲，端赖家长意愿。不少家长仍以学业为重，希望子女专注成绩，加上部分学童本身没有运动习惯，而且广泛使用平板电脑上网课或做功课，增加学生在校或家中坐下学习的机会。他续称，智能手机兼具娱乐功能，令不少学童远离运动，均是无法达标的原因。

医生及学者建议，从小培养孩童的运动习惯，有助提升健康及建立抗逆力。

改善饮食习惯少盐减糖

香港中文大学体育运动科学系助理教授潘梓竣指，若能于学童发育黄金期，培养运动兴趣及习惯，在燃脂「减磅」外培养抗逆力，建立坚毅性格，可望长远建立健康生活及正向人生。

他又指，推动学童参加运动上，家长参与十分重要。他理解不少家长日间需要工作，希望下班后休息，但他称子女会模仿家长的饮食及生活习惯，故家长远离零食及多做运动，会对子女带来正面作用。他建议，家长可以每晚与子女外出散步或打球，既弥补学校内运动量不足，亦可提升亲子关系。

香港肥胖学会创会会长、内分泌及糖尿科专科医生袁美欣指，《体重管理行动计划》如同港人的未来健康蓝图，但港人要有效控制体重及维持健康，宜由改变饮食习惯做起。「肥肥白白」一直是华人对儿童健康的指标，但她指该指标往往忽视进食过量带来的肥胖后遗症。

有营养学家建议加强公众教育，推广健康烹调方法。

华人传统烹煮方法偏向多盐、油及糖，调味亦较「重口味」，香港营养学会内务主任及香港都会大学护理及健康学院助理教授梁婉玲指，《体重管理行动计划》除要推广运动健体，亦宜宣传营养又美味的健康煮食法。她不讳言是大挑战，促当局加强公众教育，让市民慢慢接受健康煮食及饮食方法。她指，清淡跟美味并不对立，分别在多用天然配料调味。

《体重管理行动》定期检讨成效

首份《体重管理行动计划》为期3年，她建议当局每年检讨成效，并适时整合或优化现有项目以提高成效。她亦指，管理体重及提升健康是持久战，盼当局于3年后按计划成果订出长远体重管理策略，守护全民健康及培育健康新一代。

衞生署回复指，肥胖是全球性问题，去年10月特区政府成立跨部门体重管理工作小组，统筹医疗衞生、教育、康乐文化、城市规划等政策范畴，推动政、商、学、社跨界协作。上月公布的首份《体重管理行动计划》，亦由工作小组统筹及定期检视。

署方指，《体重管理行动计划》首年主题为「提高意识」，现阶段重点包括制定及推广《体重管理指南针》，以及推出「日行万步」挑战等。因《行动计划》推出仅1个月，各参与决策局及部门正按所载时间表分阶段推展相关行动，例如在学校逐年提高学生参与体能活动的机会、在体育馆和公共屋邨合适场地逐步增设自助量度设备等。工作小组亦会定期评估进度及成效。

市民吃零食「减压」 加剧肥胖问题

研究发现，压力与肥胖息息相关，医学界关注有市民以为吃零食可以「减压」，反而加剧肥胖情况。

有研究指，面对压力时，人体会释放「压力贺尔蒙」皮质醇，过量皮质醇会储存于腹部。当皮质醇上升，食欲亦增加，市民会希望进食薯片等高热量食物，以获得舒适感。长期面对压力，亦可能影响身体新陈代谢，增加内脏脂肪积聚的风险。

香港中文大学医院公共衞生医学专科医生蔡晓阳，近年处理多宗上班族超重个案，不少都有吃零食习惯。曾有身材肥胖的中年文职人士向她求医，称上班时进食大量薯片以排解压力，致严重超重。

她解释，一般港人进食日常三餐，已达所需热量，文职人士消耗热量有限，「三餐后再吃零食，多余的热量积聚体内，变成脂肪或引致血糖偏高。」对有指「不吃零食可改吃水果」，她强调不建议藉饮食抗压。

睡眠不足亦可引致肥胖，她解释睡觉可以放松精神，但若睡不足够或睡眠质素欠佳，亦可令皮质醇上升，故部分中小学生及大学生于考试期间，可能因读书压力致睡眠不足而变胖。

学校办长跑班 小息设体适能挑战站

面对学童肥胖问题，有小学办长跑班、于小息时设体适能挑战站，盼为学童撒下运动种子；有学校的饮品售卖机只卖饮用水，助学童「戒甜」。

有小学体育老师指，应对疫后学童肥胖情况，有学校下课后办长跑班，或上课前办「晨跑」活动，由老师带领学生到学校附近球场跑圈，更有家长参与。另有学校向教育局申请「MVPA60奖励计划」资助，于小息时段在操场设体适能挑战站，让学童进行「开合跳」等中高强度运动。

有教育界人士亦指，部分学校从校政着手，管理学童饮食，除敦促饭盒供应商遵照当局的少油、盐及糖标准，亦禁止小卖部出售朱古力及薯片等高热量零食，及减少售卖煎炸食品；饮品售卖机亦只售卖饮用水，助学童「戒甜」。

记者：关英杰