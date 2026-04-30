民建联「人才高地」办公室圆桌会议聚焦高等教育国际化 蔡杰铭：香港须有人才方能贡献国家

民建联「人才高地」办公室积极落实二十届三中全会精神，响应国家人才战略，于今午（30日）举办圆桌会议，聚焦高等教育国际化，探讨如何深化本地院校与国际顶尖学府的合作、优化跨境人才培养机制，并透过政策创新便利人才来港发展，以配合国家将于今年稍后展开的「十五五」规划前期研究。

蔡杰铭：要有科技及产业才会有人才

创新科技及工业局常任秘书长蔡杰铭直指，香港这幅弹丸之地，必须有人才方能贡献国家，没有人才说甚么都没有用。他续称，国家「十五五」规划提出要深化教育、科技、人才一体改革，形容这是很高的智慧，三件事需要三位一体去考虑，当中亦明确支持香港建设成为国际创科中心、支持港澳打造成为国际高端人才集聚高地，即是要有科技及产业才会有人才，是一个循环。

北都3个100亿基金正推动科研成果转化

蔡杰铭续称，当局贯彻要用人才去推动科技、用科技引领产业、再用产业去汇聚人才，才能降低机会成本，令更多人才愿意来港，因此除了在政策层面上一体化去发展，北都是香港余下有限空间做这些工作，配以教育局北都大学城，串通整个北都便是创科教育的走廊，认为不只要政府去投入，更多要社会支持、私人投资才能做成事。

他亦称河套园区已开园，连同科学园及数码港形成三大园区，政府亦各注资100亿元予河套园区及新田科技城，加快「北创科」建设，实现「以产聚才」，而软件上InnoHK平台已汇聚约3,000名科研人员，第三个平台「SEAM@InnoHK」亦已成立，30亿元「前沿科技研究支援计划」成功吸引国际顶尖人才来港。他强调，3个100亿基金正推动科研成果转化，全链条对接国家「十五五」创科与产业深度融合战略。

施俊辉：本地院校与中外知名院校办跨学科品牌课程 吸人才来港

教育局副局长施俊辉表示，北都大学城占地约100公顷，将分三阶段推进，政府已预留100亿元贷款支持大学校舍建设，配合新田科技城及河套区创科发展，形容北都是未来发展新引擎，对接「十五五」规划的重要举措，本地专上院校要通过自身特色及优势学科，与中外知名院校开办更多跨学科品牌课程，吸引更多人才来港。

他又称，当局透过「留学香港周」及承办亚太国际教育协会年会暨展览（APAIE） 2026年会推广「留学香港」品牌，亦于2026/27学年起，非本地生自费学额上限由40%增至50%，研究院研究课程超额收生上限提升至120%等措施，期望借此巩固香港作为高等教育界领跑者的优势，积极对接「十五五」规划。他强调，特区政府积极推进专上教育国际化、多元化，全方位吸引世界各地的人才，亦重视本地人才培训，希望能以香港所长，贡献国家所需。

黄英豪吁政府恢复并增加大学拨款

浸大校董会主席黄英豪表示，香港的大学最缺乏是地方，想增加500至1000个博士生都要给他们「一张枱」，没有足够的学生宿舍，香港不够地方，浸大目前充分利用珠海的校园，未来亦会继续扩展第二期，强调香港高教发展离不开大湾区，将大湾区变成助力香港的福地。

他更对比国家逐年增加的教育投资，如2024年国家投资超过4.2万亿元人民币金额，呼吁在香港财政状况好转之际，政府应恢复并增加对大学的拨款，笑言「再穷都不能穷教育」，以更好支持香港落实「国际高端人才汇聚高地」目标。

黄友嘉：高等教育国际化须建立具全球参考价值课程与标准

教大校董会主席黄友嘉认为，高等教育国际化须建立具全球参考价值的课程与标准，如人工智能伦理、碳金融等，形成「双向流动、循环增值」的人才循环。他建议增加博士生名额、加强高端人才家属的社区支援，并构建「国际版DSE」及运用区块链发行电子证书，输出香港教育软实力。

李慧琼：40万宗人才入境计划获批证香港吸人才

全国人大常委会委员、立法会主席李慧琼致辞时称，政府高度重视打造国际高端人才聚集地，这亦是「十五五」规划内香港的一个任务。 而教育枢纽亦写进早前的施政报告，成为一个发展目标。在政府及社会各界支持下，各项人才入境计划据悉已有60万宗申请，当中40多万宗已获批，而高才通更有15万宗申请，有12万宗已获批，证明香港是非常吸引人才的地方，关键是国际及高端，以及如何留住人才，令他们贡献所长，为国家及香港所需。

记者：郭咏欣

摄影：何家豪