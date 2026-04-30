扑灭罪行委员会︱保安局局长邓炳强指非法入油活动恶化 拟修例提高罚则

​保安局局长邓炳强和扑灭罪行委员会委员李世荣今日（30日）在扑灭罪行委员会会议后见传媒。邓炳强主动提到入「鬼油」情况，形容是对公共安全构成严重威胁，更涉及极高的人命安全风险，近期更发现有恶化迹象，今年首季接获656宗相关投诉，较去年同期大幅上升两倍，案件宗数及检获燃油数量升幅更高达2.7倍及2.3倍，而市区案件由去年10宗，急增到今年同期的61宗，升幅高达5.1倍，显示非法入油活动正在渗入人口稠密地区，对市民生命财产威胁更为直接。

截至昨晚接获80宗宏福苑失窃报案

邓炳强表示，过去数月发现有在人口稠密地区的非法入油活动，例如2月份在长沙湾有非法入油站，导致汽车起火，波及多架汽车及导致两人受伤；3月份在土瓜湾地铺中，捣破非法入油站，检获约850公升汽油，一旦被燃点，其爆炸威力相等于1,000磅炸药，而这个地方上面是住宅，附近有安老院，若发生意外，后果不堪设想，为更有效长远应对，当局正积极修改相关法例，建议提高罚款至300万及监禁3年，预期于今年底向立法会提交。

被问到宏福苑失窃情况，邓炳强透露截至昨晚接获80宗报案，当中有一半在报案后，警务人员已在现场找回失物，部分因救火时冲到其他地方，亦有4成案件当局派员与业主视察过后认为可能相关失物已被火烧，余下有6宗未排除是否与失窃相关，正全力调查中，强调会尽一切能力保护灾民的财物。

今年首季香港整体罪案数字有20,490宗

邓炳强表示，今年首季香港整体罪案数字有20,490宗，较去年同期下跌1.3％，是继2025年整体罪案数字下跌5.9％后，相关数字持续回落；暴力罪案有1,966宗，下跌6.2％，而大部分罪案数字都同样录得下跌，特别是传统罪案，如行劫、爆窃或盗窃案等，下跌百分比由2.1％至39.1％不等，部分更再创历史新低，包括爆窃、抢掠及行劫的案件。

他续称，以往多数录得上升的严重毒品案及诈骗案，与2025年同期比较，今年首季分别录得6.2%及0.6%跌幅，严重毒品案有272宗，其中27%涉及依托咪酯。被呈报吸食毒品人数，去年全年整体数字与2024年比较，下跌了2%，有5,077人，而呈报吸食依托咪酯的人上升接近一倍，达到615人，当中21岁以下年轻人占超过一半，他形容这个升幅反映政府在2025年2月立法将依托咪酯列为毒品后，大力宣传其祸害等举措，令更多人主动寻求戒毒协助所致。

钓鱼骗案升幅超过八成

涉及依托咪酯案件，今年首季有182宗，拘捕225人，与去年同期比较，分别上升8%及7%，同时成功阻截可制成18万粒依托咪酯烟弹的原材料流入市面，比去年同期上升10倍，反映当局加大执法力度的成效。

今年首季有9,427宗诈骗案，较去年同期下跌0.6％，涉款18.5亿元，较去年同期上升18.6％，而诈骗案仍然占整体罪案数字的4成6，网上骗案占整体诈骗案近6成，录得5,626宗，较去同期下跌16.8%；网上骗案大部分种类都录得下跌，包括过往普遍有上升的网上投资骗案及求职骗案，下跌7％至68.3%不等，他相信这与警方大力执法及针对性防骗宣传有关。

录得上升骗案主要是钓鱼骗案，上升10.5%，涉款1,390万元，升幅超过八成。他指观察到钓鱼骗案变得更有针对性，破坏力更大，骗徒会利用受害人在社交平台上发布的个人资料，配合深伪技术及人工智能，模拟其亲友声音或样貌去伪造影片及录音，制造高度个人化钓鱼信息，令人难以防备。

另外，被问到保安局为涉及反修例事件被捕但未被检控人士推出的「正向引导」项目，首场分享会更邀请歌手张敬轩以项目导师身份出席，引来不少支持政府的KOL提出要求参与。

邓炳强重申正向项目目的，是为给予一些于2019年受人煽动人士，不用到法庭而获得重新出发的机会，分享人背景不同，包括运动员、艺员等，同时项目亦有参观部分、职业导向等，以及带同参与者到内地了解国家、国情，希望以正向思维，给予机会他们重新出发，强调不同背景人士能帮到这些朋友都会考虑。

记者：郭咏欣

摄影：何君健