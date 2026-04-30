涉拖欠3雇员薪金16.1万元遭票控 网媒Channel C老板否认5罪押后待审

网媒「Channel C」去年停止营运，负责营运媒体的艺园媒体制作有限公司涉嫌拖欠3名雇员数月的薪金，涉款约16.1万港元，公司老板陈智行遭劳工处票控没有在到期日内支付工资等5罪。陈智行今午在西九龙裁判法院否认5罪，控方透露只会传召3名欠薪雇员作供，预计需时3日。裁判官刘绮云押后至下月28日预审，以待陈智行安排2名辩方证人，及控方草拟同意事实。

被告陈智行被劳工处票控4项没有在到期日内支付工资，以及没有在雇佣合约终止时在到期日内支付工资共5罪，指其在2025年4月22日于葵涌，作为法团「艺园媒体制作有限公司」的经理、秘书或其他类似的人员，该法团故意或无合理辩解，而没有在切实可行范围内尽快在其雇员的工资期最后一天完结后7天内，支付3名雇员刘润洲、何世聪及麦浩霆在2025年1月至3月期间的共16.1万元工资，违反《雇佣条例》第23及第63C条的规定，而该法团所犯的罪行，是在被告的同意或纵容下犯有的，或归因被告本身的疏忽。

案件编号：WKS18564-18568/2025

法庭记者：陈子豪