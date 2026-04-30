32岁印佣疑将2少主关入狗笼自顾玩手机 被控2项忽略所看管儿童罪保释候讯

青衣1名母亲日前查看闭路电视，揭发32岁印佣2月中乘家长离家之际，疑将年仅2岁及3岁的小兄弟关入狗笼，自顾自在旁玩手机，至少两度犯案，母亲报警求助。印佣今早在西九龙裁判法院首次提堂，被控2项忽略所看管儿童罪。被告暂准毋须答辩，押后至6月29日再讯，以待辩方索取检控文件及法律意见，期间获准以2000元现金保释，期间不得离开香港，须居于报称地址等。

女被告Cica Erna Wati被控于今年2月13日及21日，在香港新界青衣海欣花园某单位，身为超过16岁而对1名3岁的儿童X及1名2岁的儿童Y负有管养、看管或照顾责任的人，故意忽略X及两度故意忽略Y，其方式相当可能导致X及Y受到不必要的苦楚或健康损害。

案件编号：WKCC2033/2026

法庭记者：陈子豪