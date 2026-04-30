政府2025/26年度录112亿盈余 较修订预算增83亿 财政储备至上月底达6655亿元

政府今日（30日）公布2025至26年度财务状况临时数字。2025至26年度整体开支及收入分别为7,903亿港元及6,975亿港元。计入发行政府债券所得1,560亿港元及偿还政府债券520亿港元的本金后，录得112亿港元盈余。财政储备在2026年3月31日为6,655亿港元。

临时数字跟原来预算差异，在开支方面减少了3.9%（320亿港元），而收入方面则增加了5.8%（381亿港元）。

利得税、印花税及低价收入均增加

本年度综合盈余为112亿港元，较修订预算的29亿港元盈余，增加了83亿港元。主要由于利得税增加36亿港元，及印花税增加31亿港元的收入，以及地价收入增加了11亿港元比预期高。

政府发言人表示，所有数字均为临时数字，有待年度帐目的最后结算作实。不过，根据经验，即使临时数字有变动，幅度也不会很大。