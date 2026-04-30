宏福苑听证会︱居民质疑鸿毅与宏业「打龙通」 市建局着向工程顾问查询 杜淦堃批逻辑荒谬

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第21场听证会，亦是第三轮听证会的第7场会议，传召市建局楼宇复修部助理经理任立贤到场作供。任立贤作供时，代表独立委员会的资深大律师杜淦堃展示一封由宏福苑业主李先生于2024年8月写给任立贤的电邮。李先生在电邮中投诉，评标准则极不合理，指「鸿毅」有「度身订造」之嫌，图利特定承建商「宏业」，直指明显是「有心人想帮朋友、想帮友好关系者取得突出成绩，是赢在起跑线的完美示范」，质疑有人串谋造假。

杜淦堃批市建局回复荒谬

任立贤当时的书面回复称，评标准则由工程顾问拟定，市建局受《防止贿赂条例》规管，不会作出任何影响业主拣选承建商的行为，只会考虑有关内容会否对资助计划有所抵触，故不会对评标内容给予建议或意见，又着该名投诉业主「自行向工程顾问（鸿毅）查询」。

杜淦堃质疑其逻辑荒谬，表示居民指控鸿毅就评标准则、评标内容造假、担心与承建商宏业「打龙通」，反问「你（市建局）叫佢去向鸿毅查询 ？」

业主去信市建局质疑「鸿毅」评标准则不合理

杜淦堃问任立贤「而家睇返个答复，唔觉得有问题咩？」又质疑跟《防止贿赂条例》有何关系。任回答：「我都唔知自己当时点解会咁写。同防止贿赂条例有关」。被问到这是否市建局一贯答复，他则指是「case by case」，视乎每个个案不同，坦言当时无其他渠道可告诉业主怎样处理，故建议业主先向顾问公司查询，或向相关政府部门投诉。

去信市建局的业主李先生在信中质疑由工程顾问鸿毅提交的「承建商投标分析报告」（TAR），质疑当中的评标准则极不合理，例如轻易取得强积金证书等文件即可获取大量分数（8分），但要求极高规格的「最少一份逾一亿元合约」却只占5分。

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