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宏福苑听证会︱杜淦堃 : 鸿毅「日收200蚊」入标是否不合理? 市建局同意惟非服务范围

社会
更新时间：15:14 2026-04-30 HKT
发布时间：15:14 2026-04-30 HKT

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第21场听证会，市区重建局楼宇复修部个案经理陈日豪作供。委员会代表资深大律师杜淦堃展示市建局制作的宏褔苑工程顾问「招标摘要」表，列出各入标者的投标价等。文件显示，经电子平台聘请注册检验人员（RI）投标价格差异大，最贵的总价高达208万元，而最低的入标价仅4.5万元，惟陈日豪认为情况常见，背后原因包括新取牌人士或宁愿以极低价中标以换取经验等。

杜淦堃:鸿毅「日收200蚊」入标是否不合理  市建局认不会考虑

宏福苑工程顾问鸿毅的入标价为30.8万元，加上较早前鸿毅以约24.8万元成功投中担任检测工作，陈日豪认为鸿毅合共50多万的总价合理。他解释，根据市建局内部数据，一般1000伙以上的屋苑维修，RI总价格大约落在68万元，鸿毅出价虽较低，但对方指是因为前期担任了检测工作，故后面顾问费可相应减少；不过，市建局当时并没有向法团分析及解说鸿毅出价是否合理。

不过，杜淦堃质疑宏福苑是近2000伙的大型屋苑，所需工时、资源也更多更长，鸿毅以较低价入标「除返开每日收200蚊」，是否不合理，陈日豪同意，惟市建局不会考虑RI出价的合理性，亦不会就聘请RI方面评估背后的围标风险，重申市建局权责有限，亦无执法能力，只能根据发放资助的前提下，要求法团透过电子平台向承建商（RC）招标，并不包括工程顾问（RI）。

杜淦堃续问到，如果有RI以不合理低价接取工程后，便能为RC谋取暴利，而市建局貌似无法阻止类似的围标行为。陈日豪部分同意，重申「招标妥」在防止有人以收行政费、派人驻守入标箱等阻挠投标行为，已能一定程度上有效阻止RC围标行为；至于RI方面，他认为市民普遍有「价格先决」的倾向，即使背后有怀疑不合理情况仍决定是「价低者得」，本就无法100%防止低价投标的围标情况。杜认为，此说法正反映市民对投标价格缺乏专业判断，更突显市建局在评标工作上的角色重要性。

市建局承认不会考虑鸿毅投标价格是否合理

陈日豪供称，市建局当年的「招标妥」服务范围，不包括经电子平台聘请注册检验人员（RI）及工程顾问，即鸿毅。他重申，市建局没有参与RI招聘工作，同意不会考虑鸿毅的投标价格是否合理，亦同意不会考虑若有RI以不合理低价中标后，会否为承建商谋取暴利。委员会代表资深大律师杜淦堃质疑，若市民本身缺乏专业知识断定低价背后是否涉及围标，市建局为何不能代为把关，陈日豪指市建局有根据标书数字背后作出相应解释，但强调不能干预业主招标过程。

记者：赵克平、陈俊豪

摄影：刘骏轩

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