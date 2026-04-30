内地与港澳民航机构签订四份合作安排 涵盖C929飞机型号合格审定

中国民航局、香港民航处及澳门民航局今日（30日）在香港民航处总部签订4份合作安排，分别为《关于相互接受型号合格证的合作安排》、《关于C929型飞机型号合格审定的合作安排》、《联合维修管理合作安排》（修订）及《关于航油航化适航管理的合作安排》。由中国民航局副局长胡振江、香港民航处处长廖志勇和澳门民航局局长潘华健共同签署。

参与C929型飞机审定工作 延续C919合作模式

民航处指，三方多年来一直保持紧密合作，已签订多项合作安排，实现对有关飞机适航审定、维修和培训机构及飞机维修人员执照的互认。在既有的合作基础上，新的合作安排将进一步扩大互认范围，涵盖飞机型号合格审定、航油航化产品审定，并延伸至经三地局方核准的海外飞机维修与培训机构。就《关于C929型飞机型号合格审定的合作安排》，香港民航处将延续以往C919型飞机型号审定的合作，派员参与C929型飞机型号的审定工作，为国家航空发展作出积极贡献。

廖志勇表示，合作安排标志着中国内地、香港及澳门三方在航空领域长期合作的又一重要里程碑。关于型号合格证相互接受的合作安排，涵盖传统航空器、无人驾驶航空器系统及其他非传统航空器。香港将继续充分发挥「超级联系人」和「超级增值人」的角色，全面把握国家「十五五」规划的重要发展机遇。

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