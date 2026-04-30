覊留人士疑遭木棍捅肛门案 事主供称：一个人俾人捅肛门，有机会唔嗌咩？

时任二级惩教助理认3年前在壁屋惩教所连同其他羁留人士捅伤还押者，其上司及3名羁留人士否认伤人等罪一案今早区院续审。现年21岁男事主在盘问下确认，在囚人士需按惩教的指示行事，若不从则不知会面对什么结果，并同意案发后同仓曾表达歉意「话能力有限，保护唔到事主表示好抱歉」，而事主则回应知道同仓无份袭击自己。男事主续在盘问下表示，同仓曾一度离开案发现场，有机会是按惩教助理的指示取地拖棍。男事主当被问及受袭时有否呼救时，则回应「一个人俾人捅肛门，有机会唔嗌咩」。审讯下周二续。

事主同意在囚人士无权拒绝惩教要求做事

21岁事主赵俙迪今续接受盘问，被告李宇轩的大律师关注，案发后赵在向惩教职员录取口供时称「谭力翀叫我出去活动室楼梯口，叫我除裤，然后将我㩒下，再拎地拖棍插入我肛门位置」，但在口供中赵没有提及到李宇轩有份参与，赵确认。辩方续引述口供，赵被警方问到遭袭击时是否有囚友帮赵时，赵表示没有「因为郭绍辉喺到，所以我相信无人帮我」，辩方关注赵是否觉得大家害怕郭，所以无人够胆阻止郭，赵同意。

大律师詹俊祺代表被告林承蔚盘问赵指，在囚人士须配合惩教人员，以令狱中生活比较「平静」，惩教要求在囚人士做的事情，在囚人士就要去做，没有权利拒绝，若不遵从惩教的指示，则不知会面对什么后果，赵确认。辩方续指，惩教面对不配合的在囚人士时，则有权利将他们囚禁在「水饭房」，赵确认。辩方提及，林承蔚与赵是同仓，林返回囚室后曾帮手照顾赵，包括递纸巾及扶赵去洗手间等，赵确认。

同意林承蔚曾为无力施援手道歉亦信林无份袭击

辩方续提及，林曾向赵表示担心及抱歉「林话能力有限，保护唔到你表示好抱歉」，赵确认。辩方指，赵曾回应「知道佢无份，知道佢嘅位置，无怪过佢」，赵同意。辩方另问赵「你知道林只系跟谭(谭力翀)出咗去，林系无份袭击你」，而赵亦相信林不同意谭的作为，惟知道林没有能力阻止，赵同意。辩方关注，案发后林主动在囚室按钟，要求将赵送往医院，赵则表示不记得自己要求林按钟，还是林主动按钟。

辩方表示，赵受袭后先行被带回囚室，林返回囚室时遇到谭，谭要求林「9点前都唔好㩒钟」，赵表示无印象。辩方关注，林在晚上7时许按钟，其举动是公然地对谭的指令抗命，故林亦有可能就谭袭击赵表示反对，赵同意。辩方透露，案发时谭有机会要求他人去取清洁工具，林中途曾离开案发现场，赵不知林什么时候离开、离开了多久、及什么时候折返，赵确认。辩方关注，赵未能清晰知道林在自己受袭时是否在场，赵同意。

「一个人俾人捅肛门，有机会唔嗌咩？」

被告郭绍辉的代表继昨天盘问后，今再度关注赵受袭时是否有呼叫求助，赵反驳「一个人俾人捅肛门，有机会唔嗌咩？」。

不认罪被告依次为55岁退休一级惩教助理郭绍辉，以及3名羁留人士19岁李梓睿、19岁李宇轩及20岁林承蔚。郭绍辉否认藉公职作出不当行为罪，指他于2023年12月26日与2024年1月17日之间，无合理辩解或理由，故意作失当行为，即未能执行作为部门主管的职责、及未能举报惩教署二级惩教助理谭力翀袭击事主赵俙迪。

余下3名被告否认有意图而造成身体受严重伤害罪，指他们于2023年12月26日，在壁屋惩教所B座1楼B3-A活动室外楼梯，意图使事主赵俙迪身体受严重伤害，而非法及恶意伤害赵。

认罪被告33岁时任二级惩教助理谭力翀及20岁羁留人士何力桓，前日承认有意图而造成身体受严重伤害罪。谭力翀另承认串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的作为罪。

案件编号：DCCC1096/2024

法庭记者：黄巧儿