虚报值勤骗取抗疫津贴 清洁管工及工人认欺诈罪 被判社会服务令160至240小时

两名清洁管工及工人于疫情期间，向物业管理业监管局虚报值勤而骗取「抗疫辛劳津贴」。管工更向其他清洁工讹称部分津贴属于他人，试图瓜分津贴，涉款共逾2.6万元。二人早前承认欺诈等共6罪，今于东区裁判法院判刑。裁判官郑润聪念及两人均勤奋工作，有真诚悔意，终分别判处社会服务令240少时及160小时，并喻二人好好珍惜机会。

女被告较男被告罪责更重惟两人均有真诚悔意

被告依次为60岁时任清洁管工张永花，及52岁时任清洁工人潘锡洪。他们同承认一项欺诈罪，张永花另承认4项欺诈及1项企图欺诈罪。两人今日均无律师代表。

郑官指出张永花的罪责比潘锡洪更严重，案中有逾1.4万元得益。然而报告反映张及潘勤奋工作，过往有稳健工作，上司亦为二人讲好说话，他们已全数偿还涉案款项。案发至今约6年，郑官认为两被告自力更生，奉公守法；他们适时认罪，反映真诚悔意。最终张永花被判240小时社会服务令；潘锡洪则被判160小时社会服务令。郑官直言控罪严重，案例反映可以判监，喻两名被告好好珍惜机会。

两被告合谋虚报值勤纪录骗取抗疫辛劳津贴

2020年疫情期间，张永花和潘锡洪均在筲箕湾一私人住宅工作，张负责编制及提交工人值勤纪录，以申请「抗疫辛劳津贴」。潘于2020年介绍两名人士担任清洁工，两人面试后最终未有接受工作。但张虚报该二人曾经工作，私吞了他们的工资，并诱使物监局发出1.4万元「抗疫辛劳津贴」，张和潘分别从中瓜分8千元及3千元。

张永花又曾夸大清洁工的工作时间，诱使物监局多发出1千元津贴。张另向2名清洁工谎称他们的津贴中有部分属于其他人，需交给她，从而诱使一人交出3千元津贴；幸好另一人认为自己应得全部津贴而拒绝。

案件编号：ESCC834/2026

法庭记者：雷璟怡