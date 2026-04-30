电子烟新例︱今起禁公众地方管有 控烟酒办至少发两张$3000告票 关注组忧催生更大黑市

公众地方禁止管有指明另类烟，包括电子烟烟弹、烟油、加热烟烟支和草本烟等的规定今日（30日）生效，违者会被票控3,000元。衞生署控烟酒办公室（控烟酒办）人员早上在金钟一带巡查和执法，又向市民派发传单提醒新规定。控烟酒办指，至今最少发出两张定额罚款通知书，二人涉在金钟公众地方使用加热烟。

长远烟草政策关注组担心禁令实施后，不单没有消灭需求，反而催山更大的黑市市场。适逢内地五一黄金周，预计近百万内地旅客访港，电子烟在内地属于合法商品，关注经也忧虑有旅客在内地习惯使用，来港后因管有而误堕法网。

若烟弹不能拆除 一并检取烟机

控烟酒办主任林民聪表示，今日起衞生署控烟酒督察巡查时，若发现违例情况，会即时发定额罚款通知书，不会作出警告。控烟酒办上午集中在金钟一带宣传和执法，已发出两张定额罚款通知书，两宗个案都是持有加热烟；而新法例实施初期两周，每日会有巡查及宣传，尤其人多地方。

控烟酒办人员在执法过程中，会检取或没收另类烟油物质。林民聪提到，法例禁止管有电子烟油、烟弹、烟支，但执法人员仍可按需要检取烟机，「执法时如果（烟机）可以拆得开，我们会捡取烟枝、烟油，但如果是一体式的机，拆不开的，我们都会一并检取。如果有需要，我们都可能检取烟机做证物，或者去做化验。」

就新例会否影响旅客访港，林民聪称，政府2022年已立法禁止入口、制造、宣传、售卖另类吸烟产品，至今已实施4年时间，现时市面不会有合法途径获得另类烟，新法例不会对市民或旅客有额外要求。他又举例，泰国和新加坡分别在2014年和2018年禁止另类烟，实施多年来无影响旅客数量，相信旅客不会为吸食电子烟来港。

林民聪强调，新法例目的是进一步守护下一代，令他们不要成为新一代吸烟者，呼吁仍吸食另类烟的人士，为自己、家人、朋友健康，尽快戒烟。他说，政府有很多有效、免费、多元化的戒烟服务，这些服务都有效帮助戒除另类烟成瘾，「呼吁大家不要犹豫，趁今天这日子打电话来我们1833 183 （综合戒烟热线），去了解多一些。」

关注组：政策设计存根本矛盾

长远烟草政策关注组表示，过去4年禁售及禁入口另类烟后，街头仍常见有人使用，反映成熟的黑市早已存在，担心禁令没有消灭需求，反而催生更大的黑市市场。关注组又指，政策容许在私人地方合法管有，但在公众地方即属违法，设计存在根本矛盾。若所有使用行为转向私人地方、黑市交易及隐蔽场所，关注组忧虑政府一旦失去对这群使用者的接触与监察，便连真实的吸烟人口都无法掌握，日后无论是制定控烟措施，还是评估政策成效，将更寸步难行。

关注组亦提到，电子烟在内地可以合法购买和使用，适逢五一黄金周，近百万内地旅客来港，他们在内地习惯合法使用的产品，来港后随时因管有而误堕法网。

记者：萧博禧

摄影：何君健