警司涉收贿100万元泄调查资料及顶包 联同女友与弟弟准保释候讯

52岁警司梁嘉文与女友2020年9月至2022年3月期间，涉嫌收受1名餐饮业商人贿款100万元，披露警方调查商人前妻交通意外的内部资料，以及安排胞弟为商人儿子及自己超速驾驶「顶包」。梁嘉文兄弟与女友一同被控串谋使公职人员受贿、公职人员行为失当、妨碍司法公正等4罪，今早在西九龙裁判法院首次提堂。被告暂准毋须答辩，押后至6月25日再讯，以待准备文件转介至区域法院，期间3人获准保释候讯。

52岁警司梁嘉文已被停职，被控1项串谋使公职人员接受利益、1项公职人员行为失当、1项作出倾向并意图妨碍司法公正的行为以及1项串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的行为罪。梁嘉文42岁女友刘慧妍被控上述串谋使公职人员接受利益罪名；另外，刘慧妍再连同梁嘉文50岁弟弟梁嘉庆被控上述串谋作出倾向并意图妨碍司法公正的行为罪。

3人均获准保释，梁嘉文及刘慧妍准以10万元现金保释，每星期到大埔警署报到2次；梁嘉庆则以5万元现金保释，每星期到马鞍山警署报到2次，期间3人均不得离开香港，须交出所有旅游证件，居于报称地址，不得直接或间接接触控方证人。

案件编号：WKCC2013/2026

法庭记者：陈子豪