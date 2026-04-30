宏福苑听证会︱市建局称不参与委聘顾问 即使出价不合理亦不介入 投诉围标不属「招标妥」范围｜持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第21场听证会，亦是第三轮听证会的第7场会议。听证会将传召3位证人，均来自市区重建局，包括市建局楼宇复修部总监王思敬、助理经理任立贤和个案经理陈日豪。

4月30日听证会重点：

市建局代表指，「招标妥」在工程顾问鸿毅的招聘上没有角色，对于聘请注册检验人员（RI）亦不知情，直认就算顾问的出价不合理，亦不会介入

委员会代表杜淦堃认为，如顾问RI以不合理低价接取工程后，便能为承建商（RC）谋取暴利，市建局实际上也是无法阻止类似的围标行为

市建局代表承认，工程顾问不会对工程中的额外项目「有冇需要」作评估，直指这不属于顾问的审视范畴

居民曾电邮市建局质疑宏业围标，但市建局代表指投诉内容不属市建局「招标妥」范围，亦冇主动转介机制

宏福苑听证会︱居民投诉宏业疑围标 代表指不属市建局「招标妥」范围

【13:45】就承建商评标准则框架部分项目有问题，陈日豪指市建局不会评论，也不会提出意见，称「唔想俾人觉得有偏颇」。就评标标准，杜淦堃质疑，是否即使完全不合理的准则，「要求个承建商高大靓仔，市建局都唔会理？」 陈日豪回应指，由于评标框架和准则是由工程顾问与法团讨论后所得出，故从市建局角度，会相信顾问，不会评论或质疑其专业性，会交由工程顾问与法团自行决定。

2024年市建局收到居民投诉资料，市建局回复「市建局不会取代屋苑工程顾问责任，如对屋苑工程顾问或服务质素有意见，可向相关部门提出」。杜淦堃问应由哪个部门负责，陈日豪指应转屋宇署。杜质疑「为何不主动转介？」陈回复「居民应该唔难谂到系屋宇署」，引起现场哗然。他随后解释称没有正式转介机制和渠道。

杜淦堃再追问，承建商宏业在翠湖花园和元朗一栋大厦已引起围标质疑，直言「都唔系今日先知有问题」，加上已有业主向市建局发电邮怀疑宏业存在围标情况，问市建局为何视而不见。此外，有居民再发信指控有投标的公司私下去信法团拉票、质疑有否黑箱作业和是否按公平原则进行。陈日豪则答，投诉内容不属市建局「招标妥」范围，同意即使标书内容不全面或有误导性，也只能靠顾问，目前市建局未能解决问题。

在收到最终招标文件，陈日豪指市建局会确认标书是否符合要求，但就反围标以及工程费用当中的不合理，陈日豪再重申，市建局不会处理，会交由顾问的分析报告去检视有否围标。

宏福苑听证会︱市建局没参与鸿毅招聘工作 认不会考虑鸿毅出价是否合理

【11:45】聘请RC过程中，「富邦」测量师行的大维修工程费用评估为2.24亿元，与市建局在楼宇复修计划中为大厦提供的独立顾问初步估价约1亿元相差一倍有多。杜淦堃质疑为何相差甚远，陈日豪指情况属常见，因为初步评估报告仅依赖第三方进行「目视」检查，以评估需要修葺的项目；但到草拟标书阶段，工作范围往往比初步评估大得多，例如有专为该屋苑而设的维修项目，故两份报告并非「apple to apple」。

既然分别如此之大，杜淦堃反问「咁初步估价有乜意义？」陈日豪不同意，指当局会向居民解释初步估算是「好粗略」，但不代表无用。

杜淦堃亦关注防贪及工程过度膨胀的问题，问及当独立顾问评估草拟标书时，除确保工程符合「强制验楼令」要求外，会否进一步审视某些「非选择性的项目」是否「多余」或无必要。

陈日豪承认，顾问不会对额外项目「有冇需要」作评估，指只要满足到目标、解除强制验楼令便可，不会告诉法团「并非强制验楼令范围而不准做」。杜淦堃追问，若有项目看似必定要做，但实质上是多余及不需要，顾问是否也不会考虑剔除；陈日豪同意有关说法，承认这不属于独立顾问的审视范畴。

证人市区重建局楼宇复修部个案经理陈日豪。

宏福苑听证会︱市建局认为鸿毅出价低但合理 因前期曾担任检测工作

【11:30】根据杜淦堃展示由市建局制作的宏褔苑工程顾问「招标摘要」表显示，表上列出各入标者的投标价等。文件显示，RI投标价格差异相当大，最贵的总价高达208万元，而最低的入标价仅4.5万元，陈日豪认为情况常见，背后原因包括新取牌人士或宁愿以极低价中标以换取经验等。

至于鸿毅的入标价为30.8万元，加上较早前鸿毅以约24.8万元成功投中担任检测工作，陈日豪认为鸿毅合共50多万的总价合理。他解释，根据市建局内部数据，一般1000伙以上的屋苑维修，RI总价格大约落在68万元，鸿毅出价虽较低，但对方指是因为前期担任了检测工作，故后面顾问费可相应减少；不过，市建局当时并没有向法团分析及解说鸿毅出价是否合理。

杜淦堃质疑，宏福苑是近2000伙的大型屋苑，所需工时、资源也更多更长，鸿毅以较低价入标「除返开每日收200蚊」，是否不合理。陈日豪同意，市建局不会考虑RI出价的合理性，亦不会就聘请RI方面评估背后的围标风险，重申市建局在权责有限，亦无执法能力，只能根据发放资助的前提下，要求法团透过电子平台向承建商（RC）招标，并不包括工程顾问（RI）。

杜淦堃续问到，如果有RI以不合理低价接取工程后，便能为RC谋取暴利，而市建局貌似无法阻止类似的围标行为。陈日豪部分同意，重申「招标妥」在防止有人以收行政费、派人驻守入标箱等阻挠投标行为，已能一定程度上有效阻止RC围标行为；至于RI方面，他认为市民普遍有「价格先决」的倾向，即使背后有怀疑不合理情况仍决定是「价低者得」，本就无法100%防止低价投标的围标情况。杜认为，此说法正反映市民对投标价格缺乏专业判断，更突显市建局在评标工作上的角色重要性。

为何不帮市民把关？ 市建局：不能干预业主招标过程

【10:30】市建局楼宇复修部个案经理陈日豪供称，市建局当年的「招标妥」服务范围，不包括经电子平台聘请注册检验人员（RI）及工程顾问，即鸿毅。他重申，市建局没有参与RI招聘工作，同意不会考虑鸿毅的投标价格是否合理，亦同意不会考虑若有RI以不合理低价中标后，会否为承建商谋取暴利。委员会代表资深大律师杜淦堃质疑，若市民本身缺乏专业知识断定低价背后是否涉及围标，市建局为何不能代为把关，陈日豪指市建局有根据标书数字背后作出相应解释，但强调不能干预业主招标过程。

宏褔苑早于2016年收到验楼令后，于2018年与市建局签订服务协议，启动「招标妥」流程处理楼宇维修。由2019年起跟进宏褔苑个案的陈日豪供称，早期「招标妥」的服务范围仍未涵盖聘请RI，市建局在宏褔苑招标工作的角色主要是透过电子平台聘请承办商，即宏业；而前期则主要是协助法团透过「自助工具」聘请RI。

陈日豪解释，市建局在聘请RI上主要协助包括提供范本文件、协助刊登招标广告、收取标书副本后整理并制作「招标摘要」表，并对「招标摘要」的数字细节，向法团作出解释。不过，他强调市建局在RI招标过程中「没有扮演任何角色」，并没有筛选投票者、没有出席投票面试，更没有向宏褔苑法团提供任何意见。

杜淦堃问到，资料显示市建局于2019年6月起，「招标妥」的服务范围已扩展至可透过电子招标平台聘请RI，陈日豪同意，并说当时曾就此询问过宏褔苑法团，是否需要有关服务，但对方当时称想用原有方法进行。

记者：赵克平、陈俊豪

摄影：刘骏轩