宏福苑听证会︱市建局直认不参与委聘顾问工作 即使出价不合理亦不介入︱持续更新

大埔宏福苑火灾独立委员会今日（30日）举行第21场听证会，亦是第三轮听证会的第7场会议。听证会将传召3位证人，均来自市区重建局，包括市建局楼宇复修部总监王思敬、助理经理任立贤和个案经理陈日豪。

宏福苑听证会︱市建局没参与鸿毅招聘工作 认不会考虑鸿毅出价是否合理

【10:30】市建局楼宇复修部个案经理陈日豪供称，市建局当年的「招标妥」服务范围，不包括经电子平台骋请检验人员及工程顾问（RI），即鸿毅。他重申，市建局没有参与RI招聘工作，同意不会考虑鸿毅的投标价格是否合理，亦同意不会考虑若有RI以不合理低价中标后，会否为承建商谋取暴利。委员会代表资深大律师杜淦堃质疑，若市民本身缺乏专业知识断定低价背后是否涉及围标，市建局为何不能代为把关，陈日豪指市建局有根据标书数字背后作出相应解释，但强调不能干预业主招标过程。

宏褔苑早于2016年收到验楼令后，于2018年与市建局签订服务协议，启动「招标妥」流程处理楼宇维修。由2019年起跟进宏褔苑个案的陈日豪供称，早期「招标妥」的服务范围仍未涵盖聘请RI，市建局在宏褔苑招标工作的角色主要是透过电子平台聘请承办商，即宏业；而前期则主要是协助法团透过「自助工具」聘请RI。

陈日豪解释，市建局在聘请RI上主要协助包括提供范本文件、协助刊登招标广告、收取标书副本后整理并制作「招标摘要」表，并对「招标摘要」的数字细节，向法团作出解释。不过，他强调市建局在RI招标过程中「没有扮演任何角色」，并没有筛选投票者、没有出席投票面试，更没有向宏褔苑法团提供任何意见。

杜淦堃问到，资料显示市建局于2019年6月起，已「招标妥」的服务范围已扩展至可透过电子招标平台聘请RI，陈日豪同意，并说当时曾就此询问过宏褔苑法团，是否需要有关服务，但对方当时称想用原有方法进行。

记者：赵克平、陈俊豪

摄影：刘骏轩