审计报告｜渡轮用逾60年维修困难 陈学锋：若要保留怀旧打卡点政府或须补贴

审计署发表最新一份审计报告，揭示「中环 — 尖沙咀」航线应为每 6 分钟一班，但实际是每10分钟一班，脱班情况严重。民建联立法会议员陈学锋在一个电台节目表示，班次脱班相信是个别航线，可能人手不足问题，更关心安全问题，因为审计署揭发部分船只已使用了60多年，维修有困难，希望政府要做好监察。

船公司须落实班次要求

陈学锋表示，脱班情况过往少收到诉，相信是因为「中环 — 尖沙咀」航线以旅客为主，差几分钟对他们影响不大，但认为既然运输署提出班次要求，船公司就有责任去落实，亦不能让这个风气蔓延下去，署方需要检讨今次事件如何向船公司提出更高的要求，或更严格的落实条款。

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保留打卡点需政府补贴加码维修

对于有船只使用超过60年，他指经初步了解，因为个别船只有特色而被保留，如果大家认为需要保留怀旧感觉做打卡点，就要投入更多维修成本，直指政府认同要保留或要补贴，但船公司仍然是主体负责，在保留同时应投放更多资源做维护保养。

船公司做活动等半年9月 非票务加收入政策不友善

至于船公司收入减少，他直指疫情后北上消费强劲，各航线都有下跌，因此要检视如何协助航线去营运、用好码头的设施，否则用人数是帮补不了。他指报告揭示有码头店舖无人租，认为政府都有责任，因过往船公司想做活动，要半年、9个月才做到，这对于帮助船公司增加非票务的收入并不友善。

记者：郭咏欣

