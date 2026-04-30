Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

审计报告｜渡轮用逾60年维修困难 陈学锋：若要保留怀旧打卡点政府或须补贴

社会
更新时间：09:26 2026-04-30 HKT
发布时间：09:26 2026-04-30 HKT

审计署发表最新一份审计报告，揭示「中环 — 尖沙咀」航线应为每 6 分钟一班，但实际是每10分钟一班，脱班情况严重。民建联立法会议员陈学锋在一个电台节目表示，班次脱班相信是个别航线，可能人手不足问题，更关心安全问题，因为审计署揭发部分船只已使用了60多年，维修有困难，希望政府要做好监察。

船公司须落实班次要求

陈学锋表示，脱班情况过往少收到诉，相信是因为「中环 — 尖沙咀」航线以旅客为主，差几分钟对他们影响不大，但认为既然运输署提出班次要求，船公司就有责任去落实，亦不能让这个风气蔓延下去，署方需要检讨今次事件如何向船公司提出更高的要求，或更严格的落实条款。

相关新闻：

审计报告｜渡轮船龄高达67年 中环至尖沙咀航线脱班严重 码头7间舖空置逾90天

保留打卡点需政府补贴加码维修

对于有船只使用超过60年，他指经初步了解，因为个别船只有特色而被保留，如果大家认为需要保留怀旧感觉做打卡点，就要投入更多维修成本，直指政府认同要保留或要补贴，但船公司仍然是主体负责，在保留同时应投放更多资源做维护保养。

船公司做活动等半年9月  非票务加收入政策不友善

至于船公司收入减少，他直指疫情后北上消费强劲，各航线都有下跌，因此要检视如何协助航线去营运、用好码头的设施，否则用人数是帮补不了。他指报告揭示有码头店舖无人租，认为政府都有责任，因过往船公司想做活动，要半年、9个月才做到，这对于帮助船公司增加非票务的收入并不友善。

记者：郭咏欣
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
17小时前
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
19小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇实物网上落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
18小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
20小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
20小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
15小时前
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
古天乐传秘婚女主角曝光 Gloria Lam林淑茵曾演《山村老尸》 疑结伴到韩国睇GD？
影视圈
16小时前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
12小时前
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
古天乐传秘婚丨出道逾30年绯闻女友全属女神级 唯一认爱黄𨥈莹 7年情断后获承诺养一世
影视圈
14小时前
星岛申诉王｜开箧忘记密码 网上教奇招自救 记者实测「无码解锁」行李箱神技
02:40
星岛申诉王｜开箧忘记密码网上5种方法自救 记者实测「无码解锁」行李箱
申诉热话
2小时前