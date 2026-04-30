油价｜石油分销公司：会确保补贴落到终端客户手上 每7天向政府提交报告

中东战争触发国际油价急升，特区政府推出3元柴油补贴即日凌晨起生效，至至6月29日晚上11时59分结束，会经指定油公司或分销商出售，让合资格商用车直接受惠。石油分销公司副总经理劳凯恩早上在电台节目表示，会确保补贴落到终端客户手上，并在每7天向政府提交报告，交代补贴详情。

无储存油要贵买贵卖

劳凯恩表示，分销商会在5大油公司购买柴油，再转售到工商业界，例如洗衣场、车队、本地船只等，但自中东战事开始，油价升幅很大，工商业成本升超过一半，亦因为分销商无储存油的能力，买回来是贵的，就要以贵的价钱去卖。

至于补贴的做法，她表示，分销商先从5大油公司购买柴油，补贴在发票中减予客户即时受惠，而该公司需要集齐所有数据、做足纪录，包括购入多少油、售予哪间公司、数量多少、客户支付的价钱等，并要确保不能有非本地使用或转售。她亦称，补贴计划对该公司造成很大的行政压力，始终每7天要交一次报告，在短时间内集齐陆上及海上客户的资料很困难，因此已有部门专做补贴计划，以确保资料正确。

被问到油价上升后，客户支付方式是否有变，她表示分销商向油公司购买油都是以现金支付，加上他们都有船队及车队，要用到柴油，当油价贵了1倍时，经营成本很大，当有客户的数期较长时，都会要求部分客户开始以现金支付，确保公司有足够的成本去营运，否则累积财政压力太大都很难维持。她又称，因应柴油贵，以往会来港加油的内地货船，现在已接近没有，影响整体经营环境。

希望政府能继续补贴商用石油气

另外，今年4月的国际石油气价格急升，政府拟向的士、公共小巴、学校私家小巴，提供每公升0.5元液化石油气补贴。汽车交通运输业总工会第一副主席庄永德在同一节目上表示，政府今次反应很快又及时，是为民生做得最快的一次，值得赞赏，相信可解司机目前的燃眉之急。

他表示，因应石油气加价，一辆4座位的的士，每更入约30升石油气，加价后每更多了30多元，加起来一个月就要近1千元，的士司机及小巴司机很多属于自雇人士，变相等于减薪。

庄永德表示，如果未来石油气价格能降下来就不用补贴，如果继续加，则希望政府继续补贴，又建议政府可参考航空公司为商用车设燃油附加费的机制。

记者：郭咏欣

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